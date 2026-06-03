La Policía ecuatoriana detiene al alcalde opositor de Esmeraldas por sospechas de lavado de dinero

Archivo - Policías ecuatorianos, en una imagen de archivo. - Alejandro Mendez/dpa - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Ecuador ha detenido en la madrugada de este miércoles al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, investigado por lavado de dinero, como parte de una operativo más amplio en otras cuatro provincias que ha dejado siete arrestos más.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha compartido imágenes del arresto de Villacís, que pertenece al movimiento Revolucón Ciudadana del expresidente Rafael Correa, si bien está previsto que ofrezca más detalles en las próximas horas. El alcalde se encontraba en ese momento en un hotel de la ciudad.

No obstante, la Fiscalía ha adelantado que Villacís ha sido detenido ante las sospechas de lavado de dinero en el marco de un operativo que se ha desarrollado también en las provincias de Santa Elena, Pichincha y Sucumbíos, con cerca de una veintena de registros, en los que se han requisado incluso armas de fuego.

La Fiscalía ha detallado que puso en marcha una investigación previa el 26 de noviembre de 2025 en base a un informe de la oficina de operaciones inusuales e injustificadas de Unidad de Análisis Financiero y Económico y que en las próximas horas se resolverá la situación jurídica de los ocho detenidos.

Villacís es el tercer alcalde en funciones de la oposición que ha sido detenido en los últimos meses. El primero de ellos, José Alcídes Arroyo Cabrera, del cantón de Pujilí, arrestado en agosto de 2025 por malversación.

Ya en febrero de este año saltó el caso de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, por supuesta delincuencia organizada y lavado de dinero. Al mismo tiempo es investigado por un presunto delito de almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos, en el marco del caso conocido como 'Triple A'.