Presidente de Ecuador declara estado de excepción en cinco provincias ante ola de violencia

Archivo - Ecuador.- El presidente de Ecuador decreta un nuevo estado de excepción en cinco provincias por la violencia - PRESIDENCIA DE ECUADOR/JUAN DIEGO MONTENEGRO

ECUADOR, 5 Nov (EUROPA PRESS)

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, estableció un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones ante el incremento de violencia, estando esta medida en vigor por un lapso de 60 días. Las provincias afectadas incluyen Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, además de los cantones La Maná en Cotopaxi, y Las Naves con Echeandía en Bolívar, conforme al decreto.

El comunicado señala la necesidad de este estado frente a la alta incidencia de "violencia, delitos y actividades ilícitas efectuadas por grupos criminales". Mientras dure este período, se permitirá a las fuerzas de seguridad y al Ejército inspeccionar domicilios y efectuar incautaciones sin necesidad de una orden judicial. También, se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia con el objetivo de "la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones, cartas y/o misivas físicas o electrónicas".

Esta decisión llega tras la derogación, a finales de octubre, del estado de excepción en una decena de provincias que fue instaurado después de las intensas protestas que sacudieron el país debido a la eliminación del subsidio al diésel, un tema que generó fuerte rechazo en las comunidades indígenas. Aunque las manifestaciones cesaron el 22 de octubre, tras enfrentamientos que dejaron tres muertos y decenas de heridos, la medida previa permanecía activa.