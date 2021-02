El recuento en Ecuador afectará a aproximadamente seis millones de votos

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador calcula que el recuento parcial de los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales afectará a las papeletas emitidas por aproximadamente seis millones de personas.

La decisión de llevar a cabo un recuento se tomó este viernes debido a la diferencia de décimas entre el segundo clasificado, el conservador Guillermo Lasso, que recibió un 19,74 por ciento de los votos, y el líder del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez, que tuvo el 19,38 por ciento, pero que estuvo por delante de Lasso durante los primeros días de recuento.

Se recontarán el total de los votos de la provincia de Guayas y la mitad de otras 16 provincias tras un acuerdo entre Pérez y Lasso, lo que supondrá revisar 22.810 juntas a nivel nacional, según ha precisado la presidenta del CNE, Diana Atamaint, en declaraciones recogidas por 'El Comercio'.

Las previsiones estiman que esta tarea comenzará entre el lunes y el martes y durará 15 días en el caso de Guaya, mientras que en el resto de provincias se realizará en un periodo de tiempo más reducido.

El candidato con más votos se enfrentará el próximo 11 de abril en la segunda vuelta al correísta Andrés Arauz, que terminó en primera posición con el 32,7 por ciento de los votos.

ARAUZ NIEGA ACUSACIONES DE FINANCIACIÓN ILEGAL

A la espera de su rival en la segunda vuelta, Arauz ha salido al paso de las acusaciones por parte del fiscal general colombiano de que su campaña fue financiada por la guerrilla ubicada en este país Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Fiscalía asegura haber encontrado "información" sobre un préstamo por valor de 80.000 millones de pesos (unos 18,5 millones de euros) del ELN a Arauz en "los archivos" de 'Uriel', el alías de Andrés Felipe Vanegas Londoño, un líder de esta guerrilla abatido el pasado octubre por las Fuerzas de Seguridad Colombiana.

"Los que han cogobernado con Moreno se saben perdedores y presionan para que me persigan con burdas mentiras. No podrán lograrlo, la verdad siempre prevalece. No podrán seguir chantajeando o engañando a la justicia. El pueblo ecuatoriano no permitirá un nuevo golpe a la democracia", ha asegurado Arauz en Twitter.

El candidato a la presidencia también ha retuiteado mensajes de apoyo de figuras como el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) o el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998).