Revolución Ciudadana designa nueva líder para enfrentar al presidente Noboa en Ecuador

Revolución Ciudadana escoge nueva líder para hacer oposición al presidente Noboa en Ecuador - Europa Press/Contacto/El Universal

ECUADOR, 19 Jan (EUROPA PRESS)

Gabriela Rivadeneira, quien ejerció como presidenta de la Asamblea Legislativa de Ecuador entre 2013 y 2021, fue nombrada presidenta de Revolución Ciudadana durante una convención nacional celebrada recientemente en la provincia de Manabí. Este evento, que contó con la asistencia de miles de simpatizantes del grupo correísta, vio a Rivadeneira ganar la presidencia del partido sin oposición, ya que su lista fue la única presentada. Un total de casi 9.800 militantes de 14.000 participaron en la elección, según reportes del diario 'Primicias'.

Rivadeneira, que reemplaza a la excandidata presidencial Luisa González al frente de la formación, argumenta en un discurso dirigido a los militantes que el motivo de su presencia es la violencia sin precedentes que sufrió el país en el año 2025, basándose en los registros de la Policía Nacional que contabilizaron 8.847 asesinatos hasta el 19 de diciembre. Este incremento de la violencia impulsó al presidente Daniel Noboa a declarar un "conflicto armado interno" a principios de 2024, después de que un estado de excepción de cuatro meses llegara a su fin.

Durante su alocución, la nueva líder de Revolución Ciudadana hizo un llamado a olvidarse de las preocupaciones por cargos y alianzas, enfocándose en cambio en la "formación, organización y acción política" como pilares del movimiento.

Además, Rivadeneira recordó su exilio de seis años en México junto a su esposo, donde recibió asilo político por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido a la persecución política contra miembros del correísmo durante el mandato de Lenín Moreno. Las tensiones condujeron a su salida del país en el contexto de las manifestaciones contra Moreno y sus políticas económicas, que resultaron en once muertos, más de 400 heridos y miles de detenidos.

La política regresó a Ecuador el pasado martes después de la detención de los correístas Paola Pabón y Virgilio Hernández en octubre de 2019, acusados de rebelión durante las movilizaciones contra Moreno.