Sindicatos y organizaciones indígenas de Ecuador presentan una solicitud para revocar el mandato de Noboa

Archivo - Daniel Noboa, presidente de Ecuador - PRESIDENCIA DE ECUADOR/JUAN DIEGO MONTENEGRO

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y organizaciones sociales e indígenas de Ecuador han presentado una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para revocar el mandato del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y de la vicepresidenta, María José Pinto, a medida que crece la tensión y la inseguridad en el país.

"Esperamos que el CNE pueda hacer respetar la Constitución y pueda cumplir con este procedimiento y con este pedido que estamos haciendo", ha afirmado José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), en una rueda de prensa, según ha recogido 'El Diario'.

A este sindicato se ha sumado también la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin). Todos juntos han convocado una marcha en las calles del norte de Quito, la capital, para desplazares hasta la sede del ente electoral y exigir la "atención" necesaria.

Se trata de la segunda solicitud de este tipo que se presenta ante el CNE por parte de organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana en base al mecanismo previsto en la legislación del país.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, ha afirmado a los presentes que "hoy ser periodista o defensor de Derechos Humanos es un riesgo porque te asesinan en tu propia casa o se involucra a tu familia en procesos de criminalización". "Esto es un motivo suficiente para que Noboa se vaya a su casa", ha aclarado.

Es por ello que han hecho un llamamiento a trabajadores, mujeres, artistas y ecologistas a sumarse a la demanda, habida cuenta de que el mandato expira en 2029. No obstante, la Constitución establece que puede ser revocado tras su primer año de Gobierno y un año antes de que concluya el periodo.

Para ello se debe contar con un gran número de firmas, que supongan al menos un 15% del padrón electoral; es decir, unos dos millones de votos. La medida llega en un momento de profunda crisis: con una prolongación del llamado conflicto interno y los diversos estados de excepción declarados por el Gobierno.