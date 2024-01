Ecuador sostiene que "no reconoce" el Gobierno de Nicolás Maduro

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ha sostenido este domingo que el gabinete dirigido por Daniel Noboa "no reconoce" el Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ante las tensiones generadas por la celebración de elecciones presidenciales.

"El Gobierno defiende mucho las elecciones libres y países que vivan en democracia plena. Ecuador no reconoce al Gobierno de Maduro, y en eso tenemos que ser claros", ha declarado en una entrevista con la cadena de televisión NTN24, en la que ha indicado que Quito no tendrá "un contacto mayor" con Maduro mientras no "se respeten las elecciones libres y se viva en democracia".

En este sentido, ha señalado que velarán y apoyarán por un fortalecimiento de la democracia de los países, con independencia de que el Gobierno sea de derechas o izquierda, ya que "son finalmente modelos de desarrollo que miran cómo el ser humano puede alcanzar un mejor nivel de vida bajo diferentes fórmulas".

Noboa sigue así la misma línea de los dos últimos mandatarios, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, que, además, formaron parte de iniciativas regionales que tenían el objetivo de buscar una salida a la crisis migratoria en Caracas. Recientemente, Gobierno bolivariano y oposición firmaron el Acuerdo de Barbados, por el que se acordaban unos comicios, sin embargo, el Tribunal Supremo ha ratificado la inhabilitación durante 15 años de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado.

Previamente, el Ministerio había mostrado su "rechazo" a la confirmación de la inhabilitación, al apuntar a que esta "decisión es contraria al espíritu de los Acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones democráticas y transparentes en Venezuela".

Mientras, Maduro manifestó su disposición a mantener el diálogo con la oposición, aunque la acusó de incumplir las condiciones del pacto con su supuesta implicación en "conspiraciones" y maniobras de desestabilización, en referencia a las denuncias de planes de magnicio en su contra, que se saldó con la detención de decenas de personas, incluidos periodistas, exmilitares, abogados y activistas.

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Por otro lado, Sommerfeld, al hablar sobre la seguridad en su país, ha explicado que desde su oficina se han establecido comunicaciones con otros países para atender en conjunto una situación que excede las fronteras de su país. "Hay un crimen organizado transnacional", ha declarado.

Así, la jefa de la diplomacia ecuatoriana ha manifestado que su país es víctima de grupos criminales que utilizan Ecuador para movilizar sus mercancías, razón por la cual "están atacando a la población civil con armas". También ha insistido en que los objetivos de seguridad deben ir acompañados de políticas que incentiven el empleo.