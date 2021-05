Yaku Pérez abandona Pachakutik por no responsabilizarse de los acuerdos "con la derecha neoliberal"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El excandidato a la Presidencia de Ecuador por el movimiento político Pachakutik Yaku Pérez ha ratificado este miércoles su salida de la agrupación política, justificando que no se "responsabiliza" de los acuerdos alcanzados "con la derecha neoliberal", en referencia a la composición de la nueva Asamblea Nacional.

"No quiero ser un obstáculo, pero no me responsabilizo de los acuerdos con la derecha neoliberal", ha señalado en un discurso pronunciado desde la Organización de Comunidades Campesinas de Azuay, donde ha trasladado su agradecimiento a las bases de Pachakutik.

El excandidato presidencial ha insistido en que no reconoce los acuerdos alcanzados entre Pachakutik y Creo, el partido del presidente electo, Guillermo Lasso. "No creo que haya apoyado a cambio de nada, siempre hay condicionantes", ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado su "alegría" por la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, de Pachakutik. "Se merece y es legítimo, pero no estoy de acuerdo con cómo se llegó", ha lamentado, antes de destacar que no ha sido "transparente".

Pérez, que presentará durante la jornada su carta de renuncia ante el líder de Pachakutik, Marlon Santi, y el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha detallado que continuará en la resistencia social y regresará a su estudio jurídico para la defensa del agua y los grupos sociales, según ha recogido el diario local 'El Comercio'.

Yaku Pérez quedó en tercer lugar en los comicios ecuatorianos, por un margen muy estrecho respecto al candidato que quedó segundo, Lasso, después de haber pasado gran parte del escrutinio por delante de él.