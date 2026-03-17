Edmundo González aplaude el informe de la ONU sobre la situación en Venezuela: "Confirma que la crisis es estructural"

Archivo - El opositor venezolano Edmundo González. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El opositor venezolano Edmundo González, quien fuera candidato a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ha aplaudido este martes el informe publicado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela y ha afirmado que el documento confirma que la "crisis es estructural".

"Hay liberaciones, sí, la mayoría con condiciones, en realidad son excarcelaciones. Además persisten las detenciones arbitrarias, denuncias graves de tortura y el espacio cívico restringido. ¡No hay garantías de cambio!", ha lamentado, al tiempo que ha hecho un respaso al documento.

Así, ha explicado que el texto pide la "liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos arbitrariamente, la apertura del espacio cívico y la protección de la sociedad civil". A esto se suman "reformas profundas en materia de justicia y seguridad, el acceso efectivo a derechos básicos y una ruta de justicia transicional con verdad, reparación y garantías de no repetición", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que el texto es a su vez un "llamamiento a cooperar plenamente con los mecanismos internacionales, incluida la Misión de Determinación de los Hechos, que sigue dejando testimonio y memoria de las graves violaciones y responsabilidades de Venezuela". "Sin cambios reales, la crisis seguirá reproduciéndose", ha zanjado.

La ONU ha solicitado a las autoridades venezolanas que hagan público el listado de presos políticos que han sido puestos en libertad tras la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya que hasta el momento su oficina ha confirmado la liberación de 950 personas.

Además, ha pedido que las autoridades venezolanas garanticen que todas las reformas económicas, incluidas las de los sectores de petróleo, gas y minerales críticos, "respeten la soberanía de los venezolanos sobre sus recursos naturales".

González llegó en septiembre de 2024 a España tras salir de Caracas, la capital venezolana, en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras pasar más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos. Desde entonces vive en el exilio.