“Educación Católica 5.0” apuesta por integrar la IA en las aulas con criterio pedagógico

Papa León XIV con David Lavin - CEDIDA

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

“Educación Católica 5.0” promueve la integración de la Inteligencia Artificial en las aulas desde un enfoque pedagógico y humano, con el objetivo de mejorar la relación entre enseñanza y tecnología, sin sustituir la labor docente. “Los colegios permanecían en una reflexión teórica sobre cómo aterrizar la IA, pero ya estaba presente en el día a día del alumnado”, ha explicado el CEO de Ed Teach Advisor, David Lavin.

El proyecto se desarrolla en varios países y tiene una presencia destacada en Latinoamérica , donde existe una creciente demanda de integración tecnológica. “Allí no solo existe la necesidad, también preocupación por hacerlo bien”, ha señalado Lavin, que ha destacado el potencial de crecimiento en la región en los próximos años.

David Lavin ha subrayado el objetivo de Educación Católica 5.0, no como una transformación digital en sí misma, sino en el uso de herramientas educativas específicas que aporten valor al aula. “Estamos intentando ayudar a reconocer cuáles de esas metodologías y tecnologías educativas realmente van a ayudar” ha afirmado, destacando el papel de los docentes.

Asimismo ha señalado que la integración de este proyecto no puede perder de vista a la persona, tanto docentes como alumnos. “No se trata de intentar tecnificar más a los humanos, sino de humanizar más la tecnología existente”, ha explicado en línea con la misión educativa de estos centros.

En este contexto, defiende que Educación Católica 5.0 adapte su modelo educativo a cada centro. Desde el inicio detectan y priorizan sus retos educativos, “analizar cuáles son las tecnologías o metodologías que ayuden a solucionar ese reto”. David Lavin destaca la labor de las pruebas pilotos que realizan.

Además, ha hecho hincapié en que el enfoque del proyecto abarca a toda la comunidad educativa, incluyendo a las familias. “Las familias también necesitan ayuda y herramientas pedagógicas” ha indicado, subrayando la importancia de reforzar la conexión entre colegio, alumno y entorno familiar.

Lavin también ha advertido de la situación actual del profesorado, “no son capaces de atender de forma personalizada a cada uno de los estudiantes”. Apuntado a la dificultad de personalizar la enseñanza en aulas cada vez más diversas.

En relación con el alumnado, indica el cambio significativo a la hora de consumir contenido. “Están acostumbrados a un universo digital, información rápida e interactiva”, diferenciándose de las materias impartidas en los colegios, todavía muy analógicas.

Por ello ha defendido la necesidad de reforzar competencias clave ante el avance de estas tecnologías, como la creatividad, el pensamiento crítico y la responsabilidad en el uso de la IA, para evitar la dependencia o el uso inadecuado.

David Lavin apunta que el impacto de estas herramientas será progresivo en los próximos años, especialmente en el papel docente, que será uno de los principales motores de cambio, “el trabajo no nos lo va a quitar la IA, nos lo va a quitar alguien que sepa colaborar con la IA".