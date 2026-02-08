La Administración Trump niega el regreso a EEUU a una estudiante universitaria deportada por error a Honduras

Archivo - Sede del Departamento de Justicia de EEUU en Washington D.C. - Europa Press/Contacto/Michael A. McCoy - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha negado la posibilidad de regresar al país a una estudiante universitaria deportada por error a Honduras mientras viajaba para pasar Acción de Gracias con su familia en Texas, después de que un juez federal instase al presidente Donald Trump a mediados de enero a "rectificar" en el plazo de 21 días, plazo que vencía este pasado viernes.

Desde el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense alegan que la joven, Any Lucía López Belloza, "parece inadmisible en los Estados Unidos" y argumentan que "dicha negativa se debe al hecho de que la solicitante estaba sujeta a una orden final de deportación y, por lo tanto, su arresto, detención y deportación estaban autorizados por el estatuto y la Constitución", según declaraciones recogidas por ABC News.

Aceptar su petición de regreso es, por tanto, en palabras de la fiscal federal Leah Foley, "inviable". Si López fuera devuelta a EEUU, lo haría "sujeta a detención y expulsión inmediatas con base en una orden de deportación definitiva", ha subrayado Foley antes de recordar que el Secretario de Estado no tiene la competencia legal para emitir visados unilateralmente, por lo que tampoco se le concedería un visado de estudiante, como había solicitado su defensa.

Esta decisión tiene lugar después de que --el pasado 16 de enero-- el juez de distrito Richard Stearns urgiese a Trump a "rectificar" el "error" cometido al deportar a López, insistiendo en que la "solución más sencilla" --y la recomendada por el magistrado al cargo del caso-- era que el Departamento de le otorgase un visado de estudiante "para que pudiera continuar con sus estudios mientras su status migratorio se resuelve".

Así las cosas, Richard Stearns concedió 21 días a la Administración Trump para comunicar la forma en la que procedería, y dando al Gobierno estadounidense "la oportunidad de rectificar el error que reconoce haber cometido en el aso de Any antes de emitir cualquier otra orden".

Este primer dictamen vio la luz en un momento de creciente tensión social en el que la movilización contra las políticas antiinmigración de Donald Trump no ha hecho sino aumentar en distintos estados del país, siendo la ciudad de Minneapolis uno de los principales focos de las protestas, que se avivaron después de que un agente del servicio fronterizo estadounidense (ICE) matase a tiros en esta ciudad a Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos.