EEUU defiende la ayuda humanitaria a los afganos y restringir el acceso de los talibán a las reservas

23 September 2021, Afghanistan, Kabul: A Taliban fighter stands amidst shoppers at a market in Kabul. Photo: Oliver Weiken/dpa

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado estadounidense ha defendido su posición respecto a las ayudas a Afganistán, de tal modo que apuesta por destinar soporte humanitario a la población afgana, a la par que restringe el acceso de los talibán a sus reservas económicas en Estados Unidos.

Preguntado por si la Administración del presidente Joe Biden se encuentra entre dos aguas, el portavoz de Departamento de Estado, Ned Price, ha remarcado su compromiso humanitario con la ciudadanía afgana, a quien ha donado casi 64 millones de dólares --más de 55 millones de euros-- hace tan solo unas semanas.

Price ha puesto en valor que en el presente año fiscal, Estados Unidos ha aprobado un total de 330 millones de dólares --en torno a 285 millones de euros-- para Afganistán "que ha beneficiado a las mujeres y niñas", especialmente.

"Ha brindado oportunidades de salud al pueblo afgano. Ha proporcionado alimentos, nutrición, los servicios básicos para salvar vidas que demasiados afganos necesitan en la actualidad. Continuaremos siendo un líder humanitario cuando se trata de apoyar al pueblo de Afganistán", ha añadido durante una conferencia de prensa.

Así bien, Price ha reconocido también que en lo que respecta a los talibán, la posición de la Administración Biden pasa por restringirles el acceso a sus reservas económicas bajo control estadounidense.

El portavoz ha reconocido que Estados Unidos quiere "ver y juzgar" los movimientos del futuro Gobierno en Afganistán, y ha remarcado la "conducta" que espera ver de dichos mandatarios. Esta deberá pasar por el paso seguro de ciudadanos, el compromiso contra el terrorismo y el respeto de los Derechos Humanos.

"No somos solo nosotros, no es solo Estados Unidos donde se almacenan las reservas de moneda extranjera de Afganistán. Esto es algo que la comunidad internacional ha dejado muy claro. Así que, por supuesto, no estamos en condiciones de brindar apoyo financiero a los talibán ni a ningún futuro Gobierno afgano hasta que nos aseguremos de que se cumplan estos requisitos básicos y se respeten plenamente los derechos del pueblo de Afganistán", ha zanjado.