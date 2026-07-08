EEUU.- Un agente federal del ICE mata a tiros a un conductor mexicano en el estado de Texas

Archivo - Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas - ICE - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha acabado este martes con la vida de un hombre mexicano al dispararle tras intentar detenerlo en una operación antiinmigratoria cuando conducía un vehículo en el estado de Texas, según ha reconocido en redes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el citado Servicio.

El incidente ha ocurrido a primera hora de la mañana "como parte de una operación policial dirigida a arrestar a un inmigrante indocumentado". Se trataría de la víctima, Lorenzo Salgado Araújo, al que Seguridad Nacional ha identificado como "inmigrante indocumentado de México" y que habría intentado "evadir el arresto".

"Según la información que hemos recibido, embistió un vehículo del ICE, se negó a obedecer varias órdenes verbales e intentó atropellar a un agente del ICE con su vehículo, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia", justifica la nota.

Alcanzado en el tiroteo, el conductor "fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de sus heridas", ha relatado el Departamento, cuya Oficina del Inspector General "está investigando el incidente".

Asimismo, ha agregado que "la delegación en Houston de la Oficina Federal de Investigación (FBI) está investigando la posible agresión a un agente federal".

Se trata de la tercera muerte a tiros ocasionada por agentes federales --la segunda del ICE--, tras los casos de dos ciudadanos estadounidenses en el estado de Minnesota a principios de año, en el marco de la gran operación antimigratoria impulsada por la Administración de Donald Trump.

En esta ocasión, además, se produce poco más de dos semanas después de que el inquilino de la Casa Blanca sugiriese en redes un cambio del nombre de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, "hielo" en inglés) y Servicio Nacional de Control de Inmigración y Aduanas (NICE, "amable" en inglés).

"Si tuvieran que decir 'hemos ido hoy a unas instalaciones NICE (amables)', tendríamos un nombre mucho más prestigioso simplemente añadiendo una N de Nacional a ICE", explicó, alegando que el cambio "dejaría totalmente descolocados a los reporteros y periodistas fraudulentos, deshonestos y antipatriotas".

El controvertido cuerpo parapolicial federal, dedicado a perseguir a inmigrantes indocumentados, ha sido criticado en numerosas ocasiones por la escasa formación de sus agentes, un excesivo uso de la fuerza y los múltiples incidentes que ha protagonizado.

UNA ASOCIACIÓN DE LATINOS DE EEUU EXIGE UNA INVESTIGACIÓN

Varias de estas iteraciones han tenido lugar en el estado de Texas, como ha recordado la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en una petición creada expresamente en las últimas horas "para exigir una investigación completa, independiente y transparente sobre el tiroteo mortal de Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes del ICE en Houston".

"La afirmación inicial del ICE de que el señor Salgado intentó usar su vehículo para herir a los agentes no puede aceptarse sin más", ha mantenido la organización estadounidense, que ha reclamado que se conserven y hagan públicas "todas las pruebas, incluyendo las grabaciones de las cámaras corporales, los videos de vigilancia, las comunicaciones por radio y las declaraciones de los testigos".

La Liga ha incidido en su petición en que "esta no es la primera vez" que el Servicio "justifica un tiroteo alegando que alguien intentó atropellar a los agentes, para que luego las pruebas demostrasen que eso es falso".

"En el tiroteo de Marimar Martínez en Chicago en 2025, el ICE alegó que intentó embestir a agentes federales, pero pruebas en vídeo demostraron posteriormente que era falso y los cargos penales en su contra fueron desestimados", ha apuntado como ejemplo, antes de aludir también a uno de los casos de Minnesota a inicios de año, cuando el cuerpo parapolicial "afirmó que una mujer intentó atropellar a agentes antes de ser asesinada a tiros, pero el vídeo del incidente demostró que esto era inexacto".

Ante estas circunstancias, la LULAC ha exigido "una investigación completa e independiente, la divulgación inmediata de todas las pruebas disponibles y que se rindan cuentas por la muerte injusta de Lorenzo". "El público merece la verdad y la familia Salgado merece justicia", ha zanjado.