EEUU.- El alcalde de Nueva York mantiene durante toda la semana el toque de queda tras 700 arrestos el lunes

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado este martes que el toque de queda nocturno impuesto el lunes por la noche se mantendrá durante el resto de la semana, después de que los altercados durante las protestas por la muerte de George Floyd en la ciudad la víspera se saldaran con al menos 700 detenidos, según la cadena ABC News.

En rueda de prensa, De Blasio ha criticado los incidentes registrados el lunes en distintos puntos de la ciudad. "No lo aceptaremos, vamos a combatirlo y vamos a arreglarlo", ha afirmado tajante, anunciando que el toque de queda que se impuso el lunes se mantendrá el resto de la semana entre las 20.00 y las 5.00 horas.

"Anoche vimos cosas que no aceptaremos", ha afirmado el alcalde, en referencia a los ataques contra tiendas de lujo así como al hecho de que un agente fue arrollado por un vehículo, entre otros sucesos. "Estoy harto de las personas que atacan la ciudad de Nueva York", ha sostenido, "al infierno con todos ellos, no me importa si son de derecha, de izquierda o de centro".

Respecto a los ataques contra agentes, De Blasio ha insistido en que es "inaceptable y no representa a las personas de esta ciudad". "Cualquiera que ataque a un agente nos ataca a todos nosotros", ha recalcado. "No toleraremos violencia de ningún tipo ni toleraremos ataques contra policías", ha prometido.

"Sé que la gente quiere paz y que quieren cambio", ha admitido el alcalde neoyorquino. "Sé que superaremos esto", para lo cual ha pedido a los líderes comunitarios que den un paso al frente y "se hagan cargo". "No permitáis que personas de fuera ataquen vuestra comunidad", les ha conminado, asegurando que él estará a su lado.

Por otra parte, De Blasio ha vuelto a expresar su rechazo al despliegue de la Guardia Nacional en Nueva York, algo en lo que ha vuelto a insistir este martes el presidente, Donald Trump. El alcalde ha considerado que, puesto que están armados y no conocen la ciudad, ello podría plantear "un escenario peligroso".