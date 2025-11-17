Alphabet sube en Bolsa un 3% tras aflorar Warren Buffett una participación de 4.253 millones

Archivo - FILED - 16 August 2022, North Rhine-Westphalia, Cologne: A lettering with the Google logo is stuck on a glass pane in the press center of Koelnmesse. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa - Rolf Vennenbernd/dpa - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de la multinacional estadounidense Alphabet suben este lunes más de un 3% en el Nasdaq neoyorkino después de que Berkshire Hathaway, fondo dirigido por Warren Buffett, haya aflorado una participación en la tecnológica valorada en 4.930 millones de dólares (4.253 millones de euros).

Los títulos de Alphabet registraban una revalorización del 3,11% sobre las 20.00 hora peninsular española. En el último año, lleva acumulada una subida del 64,18% coincidente con el 'boom' de la inteligencia artificial (IA).

Según se desprende de un documento bursátil publicado el viernes pasado, la matriz de Google poseía 17,85 millones de acciones a fecha 30 de septiembre. Así, Alphabet se ha convertido en la décima mayor participación de Bershire Hathaway.

La firma de Buffett, que en breve será reemplazado por Greg Abel, ha reducido su posición en Apple tras rebajarla desde 280 millones de acciones a 238,2 millones. El capital social controlado equivale a unos 60.700 millones de dólares (52.367 millones de euros).

Apple cae un 1,75% en Bolsa, además, por el pago multimillonario a Masimo que le ha impuesto un tribunal federal por violar una patente sobre la saturación del oxígeno en sangre, tecnología incorporada en los Apple Watch.