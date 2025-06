Agentes de seguridad sacan por la fuerza a un senador demócrata de una rueda de prensa celebrada por Noem

"Si esto me pasa a mí, imagínense lo que le están haciendo a la gente", dice el senador, que pidió respuestas por las redadas del ICE

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de seguridad han sacado por la fuerza y esposado al senador demócrata por California Alex Padilla de una rueda de prensa llevada a cabo por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California.

Noem ha resaltado durante una entrevista con la cadena Fox que tras el altercado ha tenido una conversación con el senador demócrata. "No dijo quién era hasta que ya estaba abalanzándose hacia adelante y la gente estaba tratando de detenerle", ha explicado, agregando que comportamientos como este están "mal" y son "pura teatralidad política".

Por su parte la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha criticado a Padilla por "empujar a los agentes del orden". "Un comportamiento increíblemente agresivo por parte de un senador estadounidense en funciones", ha señalado en redes sociales.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, ha defendido las acciones de los agentes y ha afirmado que el senador se resistió cuando fue confrontado. "Nuestro personal del FBI actuó de manera completamente apropiada mientras ayudaba al Servicio Secreto", ha agregado.

El senador demócrata ha rechazado la versión de la secretaria de Seguridad Nacional, asegurando en declaraciones a la cadena de televisión CNN que no se resistió ante la actuación de los agentes, sino que preguntó repetidamente por qué estaba detenido cuando lo empujaron.

"Mentiras, mentiras, mentiras", ha señalado, antes de explicar que acudió al evento para preguntar a Noem por las redadas migratorias al considerar que "esta administración ha sido todo menos transparente con los miembros del Senado y el Congreso en general".

"Si esto me puede pasar a mí, senador de Estados Unidos que representa al estado de California, imagínense lo que le están haciendo a la gente de las comunidades, no solo de Los Ángeles, sino de todo el país", ha denunciado Padilla, que se ha reunido con Noem tras el altercado, si bien ella "no fue comunicativa" y no se disculpó por lo sucedido.

El incidente se produce en medio de las protestas que han estallado por todo el país contra las detenciones de migrantes sin papeles llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).