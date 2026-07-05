La alerta por tormentas y ola de calor interrumpen los actos conmemorativos por el 250 aniversario de EEUU

July 4, 2026, Sullivans Island, Sc, United States of America: A golf cart float celebrating the USA takes part in the annual Bicycle and Golf cart parade celebrating the 250th Independence Day, July 4, 2026 in Sullivans Island, South Carolina. Like most o - Europa Press/Contacto/Richard Ellis

Washington evacúa el National Mall por riesgo de tormentas, mientras Boston, Filadelfia y otros puntos del país también sufren el impacto del temporal y las temperaturas récord

Trump asegura que no permitirá que "un poco de lluvia" detenga las celebraciones

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos se han visto alteradas este sábado por la combinación de intensas tormentas eléctricas y una intensa ola de calor que ha obligado a evacuar recintos, retrasar actos oficiales y suspender temporalmente actividades en varias ciudades del país, entre ellas Washington, Boston y Filadelfia.

En la capital estadounidense, las autoridades han desalojado el National Mall, donde se desarrollaban los actos de Salute to America' y la 'Great American State Fair', ante la llegada de fuertes tormentas con riesgo de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Los asistentes han recibido instrucciones de abandonar el recinto y refugiarse en edificios cercanos siguiendo las indicaciones de los guardaparques, las fuerzas de seguridad y los organizadores.

La organización Freedom 250, impulsora de parte de los actos conmemorativos, ha informado de que la programación quedaba aplazada hasta que mejorasen las condiciones meteorológicas. "Freedom 250 compartirá actualizaciones sobre la programación y la reapertura de puertas; por favor, manténganse atentos a nuestros canales oficiales para obtener información actualizada", ha señalado en un comunicado recogido por CNN.

Antes de la evacuación, la entidad había retrasado el inicio de 'Salute to America' para minimizar la exposición del público al calor extremo. "La seguridad de nuestros invitados, artistas y personal es nuestra máxima prioridad", ha subrayado la portavoz de la organización, Danielle Alvarez.

"UN POCO DE LLUVIA"

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha querido quitar hierro a la situación y ha presentado las tormentas como un símbolo de buena suerte y un elemento "emocionante" para los eventos de la jornada, al tiempo que ha asegurado que "no (va) a dejar que un poco de lluvia detenga (el) 250º" aniversario del país.

"Esperaremos (a la tormenta), no me importa si son las 02.00 de la mañana o en una hora desde ahora. Parece que va a pasar, siempre lo hacen. Estaré allí pase lo que pase (...) Es sábado por la noche, ¡vamos a divertirnos, incluso si nos quedamos hasta tarde esta noche! Dicen que las 23.00 para el discurso. ¿A quién le importa?", ha expresado el mandatario en una publicación compartida en redes sociales.

"Nuestros grandes veteranos, especialmente los veteranos de antaño, muchos de los cuales están allí, pasaron por el infierno del fuego, y no los detuvo. ¡Tampoco nos va a detener a nosotros!", ha concluido antes de salir de la Casa Blanca.

EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL PIDE TOMAR PRECAUCIONES

La amenaza meteorológica también ha afectado a otras grandes ciudades. En Boston, miles de personas que seguían las celebraciones junto al río Charles tuvieron que abandonar la zona por una tormenta eléctrica, lo que ha obligado igualmente a retrasar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de la Boston Pops. En Filadelfia, los actos conmemorativos también se han visto interrumpidos por las condiciones meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido de que las tormentas que avanzaban sobre Washington tenían potencial para ser especialmente intensas. "Es muy probable que las tormentas sean severas, con fuertes rachas de viento como principal amenaza y, por supuesto, con actividad eléctrica", ha explicado el meteorólogo Joe Wegman a la agencia de noticias Bloomberg. "Hasta que lleguen esas tormentas, el calor sigue siendo muy intenso. Por eso queremos que se tomen todas las precauciones posibles", ha agregado.

La jornada ha estado marcada además por temperaturas excepcionalmente elevadas en amplias zonas del este del país. Washington ha alcanzado cerca de 39,4 grados centigrados, mientras que Nueva York ha rozado los 34,4 grados. Atlantic City ha igualado su récord histórico con 41 grados, mientras que Washington y Norfolk han establecido nuevos máximos para un 4 de julio.

En total, alrededor de 130 millones de personas han quedado bajo avisos por calor o calor extremo desde Texas hasta New Hampshire. Los meteórologos prevén que el episodio más intenso remita progresivamente en el noreste y el Atlántico Medio durante las próximas horas, si bien el descenso de las temperaturas irá acompañado de un mayor riesgo de tormentas.

LA RED ELÉCTRICA DE EEUU, BAJO PRESIÓN

La combinación de calor extremo y fenómenos tormentosos también continúa poniendo bajo presión la red eléctrica estadounidense. El operador PJM Interconnection, que abastece a unos 67 millones de personas en trece estados, prevé haber superado esta semana su récord histórico de demanda eléctrica, mientras las elevadas temperaturas incrementan el riesgo de averías en infraestructuras como transformadores.

En Nueva York, la compañía Consolidated Edison ha solicitado a unos 163.000 clientes del sureste del distrito de Queens que redujeran su consumo eléctrico mientras se realizaban reparaciones de emergencia en la red, además de anunciar el reparto de hielo seco entre los usuarios afectados por cortes de suministro.

Las tormentas registradas en las últimas horas ya habían provocado importantes incidencias antes de las celebraciones. Solo el viernes se contabilizaron unos 400 avisos por fuertes vientos y granizo, principalmente entre Chicago y Nueva York, mientras que más de 900.000 viviendas y negocios permanecían sin electricidad desde Misuri hasta Long Island. Michigan concentraba el mayor número de afectados, seguido por Nueva Jersey, donde las inclemencias obligaron a suspender parte del servicio ferroviario y ocasionaron retrasos también en la red de Amtrak.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ha advertido además de que las tormentas continuarán afectando al estado durante las próximas horas y ha pedido a la población permanecer atenta a las alertas oficiales. "Las tormentas también llegarán mañana por la tarde, y las más severas se registrarán en el sur de Nueva Jersey", ha alertado.