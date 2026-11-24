Archivo - FILED - 06 May 2026, US, San Francisco: FILE PHOTO - The logo of the Artificial intelligence company Anthropic is on display at an event hosted by the company. Photo: Andrej Sokolow/dpa - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de la 'startup' de IA Anthropic cotizan alrededor de los 77 dólares tras la apertura de 'Wall Street', anotándose una caída del 12% durante la primera jornada en la que pierde los 83 dólares, el precio fijado para su debut bursátil del pasado jueves.

Los títulos se desplomaron hasta 12% y marcaban un precio de 77,1 dólares apenas una hora después de la apertura del mercado estadounidense. Ya en las operaciones del 'pre-market' apuntaba a caer por debajo de los 83 dólares y una vez iniciada la cotización sus pérdidas se han ampliado.

Pese a la buena acogida de su oferta pública inicial (IPO), que recibió una demanda de hasta siete veces por encima del volumen de acciones, y el gran impulso de sus acciones durante su primera sesión en el Nasdaq, que cerraron en los 97,17 dólares con una revalorización del 17,07%, el desempeño de los días posteriores ha quedado por debajo de las expectativas.

Incluso, en los primeros momentos de su comienzo en Bolsa, Anthropic llegó a situarse en los 115,10 dólares, su precio más alto, lo representa un corrección del 33% sobre los 77,1 dólares en los que cotizaba.

De esta manera, la capitalización bursátil de Anthropic se eleva hasta poco más del billón de dólares (unos 920.000 millones de euros), situándose en el decimoquinto puesto de mayores empresas del mundo.

Anthropic comenzó a cotizar este jueves en el mercado Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'ANT', después de que la firma estadounidense de IA fijase en 83 dólares (75,7 euros) por acción su precio de salida, por encima de la horquilla de entre 70 y 78 dólares anunciada inicialmente.

La OPI Anthropic se cerró definitivamente con un importe récord de 93.541 millones de dólares (85.196 millones de euros), después de que las entidades suscriptoras de la operación ejercieran su opción para adquirir 147 millones de acciones ordinarias Clase A adicionales de la compañía al precio de 83 dólares establecido para la transacción, siendo la mayor de la historia.

QUEDA FUERA DEL IMPULSO DE LAS TECNOLÓGICAS POR NVIDIA

Anthropic apenas vio impulsada su cotización durante la jornada del lunes cuando Nvidia anunció el regreso de Jensen Huang al cargo de CEO del gigante de los chips y el sector tecnológico, así como la propia Nvidia, experimentaron de manera generalizada fuertes subidas en Bolsa.

De este modo, el índice Nasdaq se anotó al cierre del lunes una subida del 6,51%, mientras que el Dow Jones de Industriales ganó un 3,01% y el S&P500 un 4,73%. No obstante, Anthropic marcó un pequeño descenso del 1,43% mientras el resto del mercado despegaba.

En cuanto a Nvidia, cuyas acciones se revalorizaron un 31,48% en la anterior jornada, ha visto moderado su crecimiento de ayer y este martes registra una caída del 8% en sus cotización.