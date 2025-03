EEUU.- AMP.- El asesor de Seguridad Nacional de Trump asume "plena responsabilidad" tras la filtración de planes militar

Trump asegura "contar con la gente adecuada" mientras los demócratas piden el cese "inmediato" del jefe del Pentágono

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, ha afirmado este martes que asume la "plena responsabilidad" de la creación de un chat abierto de la aplicación de mensajería encriptada Signal entre varios altos cargos de la Administración de Estados Unidos sobre operaciones militares contra Yemen.

"Asumo plena responsabilidad. Yo creé el grupo. Es vergonzoso. Vamos a llegar al fondo del asunto", ha declarado Waltz en un programa de televisión de la cadena Fox News en las que han sido sus primeras declaraciones públicas desde que en la víspera se hiciera pública la noticia.

Al ser preguntado sobre si un miembro de su personal fue el responsable de agregar al editor jefe de la revista 'The Atlantic', Jeffrey Goldberg, Waltz ha aseverado que su trabajo es asegurarse "de que todo esté coordinado".

Por otro lado, ha sugerido que el periodista podría haber aparecido "deliberadamente" en el grupo que incluía a altos cargos de la Administración de Donald Trump, si bien no ha presentado pruebas al respecto: "Ahora, estamos tratando de determinar si lo hizo deliberadamente o si ocurrió por algún otro motivo técnico".

En este sentido, ha indicado que el gabinete de Trump está "reforzando" su postura y para ello cuenta con "las mentes tecnológicas más brillantes" que están "analizando cómo ha sucedido esto". Asimismo, ha manifestado que "hay periodistas que han amasado fama y fortuna y que están intentando desprestigiar a este presidente".

Según 'The Atlantic', Waltz creó a principios de mes un grupo en el que estaban el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.

Estos hablaron de los ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen, al parecer sin percatarse de la presencia del periodista. La documentación volcada en el grupo incluía detalles sobre las armas utilizadas, los objetivos y el horario programado del ataque, tal y como ha revelado el propio Goldberg, si bien Hegseth negó haber enviado "planes de guerra" a través de dicho grupo.

TRUMP ASEGURA "CONTAR CON LA GENTE ADECUADA"

El presidente estadounidense, al referirse a la polémica, ha señalado que lo que su equipo cree "es que alguien que estaba en la línea con permiso, alguien que trabajó para Mike Waltz en un nivel inferior, tenía, supongo, el número de Goldberg o llamó a través de la aplicación", si bien ha defendido que cuenta "con la gente adecuada".

En una entrevista retransmitida este martes por la cadena Newsmax, Trump ha asegurado que en el chat "no había información clasificada". "No hubo ningún problema. Y el ataque fue un tremendo éxito", ha añadido tras arremeter contra Goldberg y 'The Atlantic' y calificarlos de "perdedores".

Preguntado por una preocupación sobre su personal, el mandatario ha defendido a los miembros de su equipo y ha hecho gala de lo conseguido en poco más de dos meses de mandato. "Adquirí mucha experiencia en (mi) primer mandato. Ahora tenemos gente maravillosa. Tenemos gente estupenda. Por eso, cuando ves lo que está pasando con la economía, lo bien que nos va, incluso los precios (...) mi gente ha hecho un trabajo increíble", ha expresado.

LOS DEMÓCRATAS PIDEN EL CESE DEL JEFE DEL PENTÁGONO

El líder demócrata en la Cámara de Representantes de EEUU, Hakeem Jeffries, ha pedido al inquilino de la Casa Blanca que destituya "inmediatamente" al jefe del Pentágono porque, desde su cargo, "amenaza la seguridad de la nación y pone en peligro a nuestros valientes hombres y mujeres de uniforme en todo el mundo".

Así lo ha revelado en una escueta carta dirigida al presidente estadounidense y difundida a través de su página web en la que ha señalado a Hegseth como "el secretario de Defensa menos cualificado de la historia".

"El llamado secretario de Defensa reveló imprudente y despreocupadamente planes de guerra altamente sensibles -incluyendo el momento de un ataque pendiente, posibles objetivos de ataque y las armas que se utilizarían- en un chat no clasificado de un grupo de seguridad nacional que inexplicablemente incluía a un reportero. Su conducta sacude la conciencia, pone en peligro vidas estadounidenses y probablemente infringe la ley", ha explicado.