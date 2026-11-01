Un avión privado con nueve personas a bordo se estrella en una zona residencial de Florida

Archivo - May 4, 2026, West Palm Beach, Fl, USA: A West Palm Beach Fire Department ambulance is parked outside Good Samaritan Medical Center in West Palm Beach, Fla. - Chris Beckett / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses investigan ya el siniestro de un avión privado que se ha estrellado este domingo con nueve personas a bordo en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte trabajan ya para esclarecer lo ocurrido. "Los investigadores llegarán al lugar del accidente entre hoy y la mañana de mañana. Habrá una rueda de prensa el lunes", ha apuntado la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en un comunicado.

El aparato siniestrado era un avión privado Learjet 60 que volaba hacia Bahamas desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, según informa la FAA.

El avión descendió unos 8.230 metros en un minuto, justo antes de que se interrumpieran los datos de seguimiento del vuelo, según el sitio web ADS-B Exchange. "Parecía un misil que bajaba", ha declarado el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Parece que no ha habido heridos entre la gente que estaba en tierra, pero el impacto ha generado una gran cantidad de restos, por lo que unas 600 personas han sido evacuadas, según las autoridades del condado de Palm Beach.

El lugar del accidente se encuentra unos 6,4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, rebautizado a principios de este año como Aeropuerto Donald Trump en honor del actual presidente estadunidense.

El propio Trump estuvo en West Palm Beach este domingo mismo, pero partió del aeropuerto a bordo del Air Force One una hora antes del accidente.