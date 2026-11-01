La candidata demócrata derrotada por El Sayed en Míchigan apoya al republicano Mike Rogers

Archivo - April 19, 2026, Detroit, Michigan, USA: U.S. Rep. HALEY STEVENS speaks at the Michigan Democratic Party Endorsement Convention in Detroit, Mich., on April 19, 2026. - Andrew Roth / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata Haley Stevens, derrotada en las primarias demócratas al Senado por Abdul el Sayed, ha apoyado formalmente al rival de El Sayed por un puesto en el Senado, el republicano Mike Rogers, también miembro de la Cámara de Representantes. Las elecciones de mitad de mandato se celebran el próximo martes, 3 de noviembre.

"Nuestro candidato demócrata al Senado, Abdul, ha dicho que ya no soy bienvenida en su campaña y que debería de apartarme. Y tiene razón. Y por eso yo hoy apoyo a Mike Rogers para el Senado de Estados Unidos", ha explicado Stevens en un vídeo publicado en redes sociales.

Stevens reprocha a El Sayed su cercanía con el comentarista y activista político de izquierda Hasan Piker e insinúa que su campaña se basa en el "odio". "Mi camapaña decía que era una carta de amor a Michigan y estoy aquí para proclamar lo que somos como gente de Michigan", ha planteado.

"Sigo siendo una orgullosa demócrata. Sigo creyendo en todo lo que he votado y dicho y por lo que tanto he trabajado y seguiré haciéndolo (...). ¡Vayan con Dios y os quiero mucho a todos!", ha concluido.

Nada más conocerse la noticia ha dimitido el jefe de gabinete de Stevens, Justin German.

"VOY A VOTAR POR MIKE ROGERS PARA EL SENADO"

La propia Stevens ha explicado a la prensa presente en la iglesia a la que ha acompañado a Rogers que va a votar a favor del candidato republicano en las elecciones del martes.

"Abdul ha dejado claro que no soy bienvenida. El 90 por ciento de mis votos son para demócratas. Voy a votar por Mike Rogers para el Senado. No podemos defender el odio. No podemos estar con Hasan Piker", ha insistido.

Stevens ha explicado que ha tomado la decisión esta misma mañana, "una decisión personal y privada". "Me he levantado por la mañana y he decidido ir a la iglesia y estoy aquí con la persona a la que voy a votar para el Senado de Estados Unidos y es Mike Rogers", ha explicado en declaraciones recogidas por la filial local de Fox News.

La congresista ha reconocido que su decisión puede molestar a gente de su partido porque anteriormente había apoyado a El Sayed, pero él "ha elegido cerrar esta campaña diciendo que no soy bienvenida".

"Esto va de liderazgo e integridad. Esto va de mirarse en el espejo y ver cómo los auténticos demócratas apoyan a Rogers. Hay votantes que lo han dicho públicamente y otros que no. Y está bien. Habrá gente que esté de acuerdo conmigo y gente que no", ha añadido.

Stevens asegura que sigue siendo demócrata. "Abdul lleva una campaña en la que ha trabajado muy duro. No quiero socavar eso. Solo quiero ser honesta sobre dónde estoy y dónde está mi corazón esta vez", ha argumentado.

Rogers, por su parte, ha explicado que "es un honor" tener el apoyo de Stevens. "Me hace feliz haber ganado ese voto. Hemos hablado de Estados Unidos, de lo que es mejor para nuestro país y de lo que es mejor para nuestro estado", ha relatado.

Tras conocerse la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en valor la "valentía" de Stevens. "Wow. ¡Esto es grande! (...). Con lo que ha hecho ha demostrado una gran lealtad, casi sin precedentes, al gran pueblo de Míchigan. ¡Se llama valentía y pocas personas la tienen como la congresista Haley Stevens!", ha planteado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado que Stevens es "una demócrata muy respetada" y ha señalado que "perdió por un estrecho margen en las primarias" contra El Sayed. "Tiene muchos seguidores y es respetada por la gente de Míchigan, especialmente por nuestra población afroamericana y judía", ha indicado.

JUNTOS A LA IGLESIA

Previamente, un miembro de la campaña de Rogers, Abby Ronson, ha publicado en redes una imagen de Rogers y Stevens juntos en una iglesia junto al mensaje "Está pasando ahora mismo: la congresista Halley Stevens se une a Mike Rogers en una iglesia de Detroit esta mañana". "Tenemos un estado que salvar, Míchigan", concluye el mensaje.

La foto se publica tras las recientes tensiones entre Stevens y El Sayed relacionadas con unas declaraciones de este último sobre Israel. Además, la vetó 'de facto' en un reciente acto de campaña, según recogen medios estadounidenses.

"Mientras la congresista Stevens parece querer reabrir el resultado de unas primarias de hace tres meses, nosotros nos concentramos en lo importante: derrotar a Mike Rogers, que (Donald) Trump rinda cuentas y sacar el dinero de la política", ha publicado El Sayed en redes sociales.

Stevens reprochó a El Sayed su respuesta ante un anuncio en el que vincula Israel con la subia de precios de los productos básicos en Estados Unidos. El Sayed ha manfiestado su apoyo a cortar la ayuda estadounidense a Israel y gastar ese dinero en políticas internas, lo que ha dirigido millones en financiación hacia Stevens pero no impidió su derrota en las primarias.

Tras las primarias Stevens apoyó formalmente a El Sayed, pero su prometido, judío, ha afirmado recientemente que él votará a Rogers.