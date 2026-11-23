Archivo - 16 July 2025, China, Beijing: Jensen Huang, CEO of Nvidia, speaks to journalists. During a trip to China, Huang gave a speech at the opening of the supply chain trade fair and met Chinese politicians. Photo: Johannes Neudecker/dpa - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Nvidia ha anunciado este lunes que Jensen Huang ha sido restituido como presidente y consejero delegado, así como miembro de la junta directiva, "con efecto inmediato". Tras confirmarse la vuelta del ejecutivo, las acciones de Nvidia se anotaban una subida del 29% antes de la apertura de Wall Street.

En un comunicado poco antes de la apertura de Wall Street, la compañía ha confirmado que su consejo de administración votó por unanimidad la restitución de Huang "tras una serie de conversaciones y reuniones con él", con las que la junta quedó satisfecha con la franqueza y la capacidad del ejecutivo de origen taiwanés para dirigir Nvidia.

Asimismo, ha apuntado que, en el proceso de tomar esta decisión, el consejo recibió información de altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos y, basándose en dicha información, "confía en que la restitución de Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional".

"El consejo cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia y que su restitución redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró Harvey C. Jones, presidente del consejo de administración.

"Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", ha declarado Jensen Huang. "Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado (...)Tengo muchas ganas de volver al trabajo", ha añadido.

De su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una de las principales voces que habían defendido el retorno de Huang a la dirección de Nvidia, ha afirmado este lunes que el consejo de Nvidia "ha tomado la decisión correcta y apropiada", añadiendo que el país necesita el liderazgo de Jensen Huang en Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad "no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense".

"El Gobierno de los Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a Nvidia represente un riesgo para la seguridad nacional", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca en sus redes sociales, donde ha subrayado que el Fiscal General de los Estados Unidos ha confirmado que el Gobierno estadounidense no posee pruebas de que haya incurrido en conducta ilegal alguna.

"Personalmente, he tenido la oportunidad de conocer a Jensen, y es un gran patriota y un tesoro nacional", ha añadido, apuntando que, en cualquier caso, Nvidia debe continuar su investigación interna. "¡Felicitaciones a Jensen, al consejo de administración de Nvidia, al pueblo de los Estados Unidos y, de hecho, al mundo entero!", ha apostillado.

El anuncio de la restitución en el cargo de Jensen Huang llega apenas once días después de que el pasado 12 de noviembre el carismático ejecutivo dimitiera como consejero delegado de la empresa que ayudó a fundar en 1993 tras salir a la luz varias infidelidades, incluyendo una relación con una mujer presuntamente relacionada con el espionaje chino.

Tras la renuncia de Huang, Colette Kress, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, asumió el mando de manera temporal, mientras que el consejo de administración buscaba un CEO permanente, y Harvey Jones pasó a ocupar el cargo de presidente de la junta directiva.

No obstante, desde el día después de la salida de Jensen Huang y ante el fuerte desplome de la cotización de las acciones de Nvidia, que desde principios de octubre había perdido alrededor de un 48% de su valor o unos 2,8 billones de dólares (2,6 billones de euros), comenzó a especularse con un posible retorno del ejecutivo de origen taiwanés, alentado por los comentarios en redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en repetidas ocasiones ha afirmado que la restitución de Huang sería lo mejor para la empresa.

Sin embargo, hasta este lunes, la posición del consejo de Nvidia había sido la de pasar página, descartando la posibilidad del retorno de Jensen Huang. De hecho, durante la conferencia de presentación de sus cuentas del tercer trimestre, celebrada el pasado 17 de noviembre, el presidente del consejo de Nvidia, Harvey Jones, cerró la puerta a un hipotético retorno de Huang a la dirección de la compañía, añadiendo que el proceso de selección del nuevo CEO ya estaba en curso.

"El consejo de administración de Nvidia aceptó su dimisión (de Jensen Huang) por unanimidad y no tiene intención de restituir a Jensen como consejero delegado", zanjó entonces Jones.

Tras confirmarse su restitución como CEO de la compañía, Jensen Huanhg ha querido agradecer a la junta directiva de Nvidia su confianza, en particular a Harvey Jones y a Colette Kress. "También estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo", ha añadido.

Por otro lado, como se anunció previamente, a la luz de los recientes informes que indican que Jensen Huang podría haber sido objeto de una operación de inteligencia extranjera, el consejo de administración de Nvidia formó un comité para investigar lo ocurrido, cuya labor continuará hasta su conclusión y cuenta con el total apoyo de Jensen Huang, quien se compromete a cooperar.

Asimismo, la compañía ha indicado que el Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, creado recientemente por su consejo de administración y que está compuesto exclusivamente por consejeros independientes para supervisar el cumplimiento de las normas comerciales y los riesgos para la seguridad nacional, está contratando asesores legales con experiencia en asuntos de seguridad nacional, que se encargarán de contratar a su vez a otros expertos en la materia.