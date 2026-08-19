EEUU.-AMP.- Costa y Von der Leyen expresan su apoyo "firme" al TPI tras las sanciones de EEUU contra su presidenta

Archivo - June 18, 2026, Brussels, Belgium: European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa pictured during a European Council Summit, Thursday 18 June 2026, at the Council of the European Union, in Brussels - Benoit Doppagne / Zuma Press / Europa Press / Cont

BRUSELAS, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han expresado este miércoles su apoyo "firme" al Tribunal Penal Internacional (TPI) y a su presidenta, Tomoko Akane, tras las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra la magistrada japonesa y otro letrado del organismo.

"La presidenta Von der Leyen y yo estamos firmemente al lado del Tribunal Penal Internacional, de su presidenta, Tomoko Akane, y de los funcionarios que defienden su misión", ha manifestado Costa a través de un mensaje en redes sociales, en una declaración compartida a su vez por la jefa del Ejecutivo comunitario.

En su mensaje, los máximos responsables de las instituciones europeas han subrayado el papel clave del tribunal con sede en La Haya para impartir justicia. "El TPI ayuda a hacer justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo", han remarcado.

Asimismo, han hecho hincapié en la necesidad de preservar la autonomía del organismo judicial frente a presiones externas: "Para llevar a cabo este trabajo esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar con independencia y sin presiones externas".

KALLAS LAMENTA "PROFUNDAMENTE" LA DECISIÓN DE EEUU

Horas más tarde, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, también ha reiterado su apoyo al TPI y ha lamentado "profundamente la decisión de Estados Unidos" de imponer sanciones contra la jueza Tomoko Akane, y el fiscal Abdoulaye Seye.

"El TPI es un pilar fundamental del sistema internacional de justicia penal y de la lucha mundial contra la impunidad. Desempeña un papel esencial para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto", se lee en un comunicado difundido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Según la jefa de la diplomacia europea, para que se garantice la independencia, imparcialidad y capacidad del TPI para cumplir su mandato, los jueces y fiscales "deben estar libres de presiones, intimidaciones o injerencias". Del mismo modo, ha lamentado que las sanciones al tribunal y su personal "socavan su labor".

"La UE apoya firmemente al TPI y seguirá brindándole todo su respaldo para garantizar la protección del tribuna y su personal frente a presiones o amenazas externas", se lee en la misiva, donde Kallas ha reafirmado el compromiso comunitario con el Estatuto de Roma y con la salvaguarda de la independencia e integridad del tribunal.

SANCIONES TRAS LA INVESTIGACIONES POR CRÍMENES EN GAZA

La reacción de Costa, Von der Leyen y Kallas se produce un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara la inclusión en su 'lista negra' de Akane y del letrado senegalés Abdoulaye Seye por su papel en las investigaciones iniciadas por el tribunal por crímenes de guerra cometidos en Gaza.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha justificado la medida acusándoles de haber "participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios" de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, lo cual, ha advertido en un comunicado, "sienta un peligroso precedente para todas las naciones".

El TPI dictó en noviembre de 2024 sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada más de un año antes sobre la Franja de Gaza.