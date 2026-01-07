10 December 2025, US, Burnsville: ICE raid in Burnsville, MN results in arrest of one fugitive and one protestor. Photo: Holden Smith/ZUMA Press Wire/dpa - Holden Smith/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que reforzará la oficina de la Fiscalía en Minesota con fiscales adicionales en el marco de las investigaciones sobre los distintos casos de fraude que salpican al estado.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha señalado en un comunicado recogido por la cadena NBC News que el Departamento de Justicia "está listo para desplegarse en cualquier otro estado" donde haya "esquemas de fraude similares" que estén "robando dinero a los contribuyentes estadounidenses".

Las autoridades locales abrieron una investigación en 2021 por una presunta red de esquemas fraudulentos, muchos de ellos vinculados a la diáspora somalí de Minesota, por el que cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados.

El fiscal federal Joe Thomspon cuantificó que la cantidad total de fondos federales desviados podría superar los 9.000 millones de dólares (7.700 millones de euros). Estos servicios estarían destinados a la distribución de comida en colegios, así como a brindar servicios a niños autistas o atención médica a beneficiarios vulnerables de Medicaid, entre otros.

La trama cobró protagonismo después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se hiciese eco de un vídeo publicado en YouTube por un conocido influencer ultraconservador que denunció que una decena de guarderías no prestaban ningún servicio en Minesota, que estaban vacías, y que sus propietarios se estaban embolsando el dinero de los contribuyentes.

El actual gobernador de Minesota, Tim Walz, ha sido objeto de un amplio escrutinio por su gestión de los distintos casos de fraude en el estado. En medio de las presiones, anunció el lunes que retiraba su candidatura para lograr la reelección.

El Departamento del Tesoro estadounidense también investiga si parte del dinero de los contribuyentes del estado podría haber sido desviado al grupo terrorista Al Shabaab en medio de las críticas de los demócratas ante las presiones y los discursos del odio contra la comunidad somalí.

El presidente, Donald Trump, ha aprovechado los casos de fraude vinculados a la comunidad somalí en Minesota para reforzar su narrativa antimigratoria. "Es causado por personas que entraron en nuestro país ilegalmente desde Somalia", resaltó en Truth Social.

MUERTE DE UNA MUJER EN MINNEAPOLIS

En medio de este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional ha informado de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha disparado mortalmente a una mujer en la ciudad de Minneapolis en el marco de una serie de protestas que han estallado debido a las operaciones antimigratorias de la Administración Trump en el estado.

"Un oficial de ICE, temiendo por su vida, la vida de sus compañeros agentes del orden y la seguridad del público, realizó tiros defensivos (...) La presunta agresora fue atropellada y falleció", ha detallado el Departamento en redes sociales.

La mujer supuestamente "utilizó su vehículo como arma" e intentó atropellar a los agentes "en un intento de matarles", calificando el incidente de "terrorismo doméstico". "Esto es consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización de nuestros oficiales por parte de políticos que alimentan y alientan ataques desenfrenados contra nuestras fuerzas del orden", ha agregado.

La Administración Trump ha desplegado 2.000 agentes del ICE en las últimas horas. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha denunciado que la presencia de los uniformados "está causando caos". "Exigimos que abandonen la ciudad de inmediato. Nos mantenemos firmes en el apoyo a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados", ha dicho.

Más tarde, Walz ha instado a la población a que "no crea en la máquina de la propaganda", en alusión al comunicado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional. "El estado garantizará que haya una investigación completa, justa y rápida para asegurar la rendición de cuentas y la justicia", ha dicho.

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional (AI) ha condenado "enérgicamente el asesinato a tiros" de la mujer. "El Gobierno de Trump ha arrebatado la vida a otra persona mediante el uso innecesario de la fuerza letal, impulsado por su cruel agenda antiinmigrante, y ha mentido descaradamente sobre las circunstancias", ha señalado en un comunicado.

En este sentido, la organización no gubernamental ha pedido investigar la muerte de esta mujer, así como el resto de muertes "bajo custodia relacionadas con el ICE". La ONG también ha instado a que los responsables "de los abusos rindan cuentas".