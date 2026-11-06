Detenido en Florida (EEUU) el suegro de Enrique de Inglaterra por presunta posesión de pornografía infantil

Archivo - Imagen de archivo del FBI en la escena del crimen en Sunrise, Florida - Joe Cavaretta/TNS via ZUMA Wire/ DPA - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Thomas Markle, suegro del príncipe Enrique de Inglaterra, ha sido detenido este viernes en Florida, en Estados Unidos, por presunta posesión de pornografía infantil.

La redada ha ocurrido esta mañana en la residencia de ancianos de Maravida para detener al padre de Meghan Markle, tras el hallazgo de material pornográfico de menores en dos viviendas vinculadas a Thomas Markle en México y Filipinas.

Además, en otros dos cuartos trasteros alquilados de Los Ángeles (California), alquilados por Markle desde 2008, "los agentes confiscaron aproximadamente 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros que contenían material presuntamente sexualmente explícito".

La Fiscalía de Estados Unidos ha confirmado que Markle comparecerá esta misma tarde por primera vez ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Medio de Florida, en Tampa.

"El señor Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", ha explicado el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli. "Estas acusaciones son sumamente graves y procesaremos al señor Markle con todo el peso de la ley federal", ha añadido.

De ser declarado culpable, Markle se enfrentaría a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal.