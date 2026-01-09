Dos heridos por disparos de agentes federales en Portland, EEUU

Archivo - September 5, 2020, Portland, OREGON, US: Officers escort a protestor that was arrested near Portland Police Association building on North Lombard and North Campbell Streets in Portland, Oregon as demonstrators continued protesting for 99 consecu - Europa Press/Contacto/Mark McKenna - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este jueves por disparos de agentes federales en Portland, en el estado de Oregón, un día después de la muerte de una mujer abatida en la ciudad de Minneapolis por un efectivo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que ha provocado protestas, mientras el Gobierno de Estados Unidos ha justificado la acción del agente.

"Dos personas se encuentran hospitalizadas tras un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes federales", ha anunciado la Policía de Portland en un comunicado difundido en su página web, donde ha precisado que el cuerpo "no participó en el incidente".

El tiroteo ha tenido lugar poco antes de las 14.18 horas (hora local), cuando la Policía de la localidad ha recibido un aviso de tiroteo, confirmando que "agentes federales se habían visto involucrados en" en el mismo.

Minutos después, el cuerpo ha recibido un segundo aviso, esta vez de "un hombre que había recibido un disparo estaba llamando y pidiendo ayuda". "Los agentes acudieron al lugar y encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala aparentes. Los agentes les aplicaron un torniquete y llamaron al personal médico de emergencia. Los pacientes fueron trasladados al hospital", ha agregado.

El jefe de la Policía, Bob Day, ha hecho un llamamiento a la "calma mientras trabajamos para obtener más información", pese a que "entendemos la gran emoción y tensión que muchos están sintiendo tras el tiroteo en Minneapolis.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado en su cuenta de la red social X que las víctimas tienen nacionalidad venezolana y que se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron objeto de una "parada selectiva" por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

"El pasajero del vehículo y objetivo es un inmigrante ilegal venezolano afiliado a la red transnacional de prostitución Tren de Aragua e implicado en un reciente tiroteo en Portland. Se cree que el conductor del vehículo es miembro de la violenta banda venezolana Tren de Aragua", ha asegurado.

El organismo dirigido por Kristi Noem ha defendido al autor de los disparos que actuó "temiendo por su vida, en defensa propia", alegando que el conductor del vehículo lo empleó "como arma e intentó atropellar" al agente.

El tiroteo tiene lugar un día después de que un miembro del ICE disparara a Renee Nicole Good, de 37 años, en medio de una redada en la citada localidad. El Departamento de Seguridad Nacional incidió en que la mujer utilizó su coche como arma, calificando lo ocurrido como un claro caso de "terrorismo doméstico".