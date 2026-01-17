EEUU.- AMP.- EEUU advierte sobre el riesgo de sobrevolar varios países latinoamericanos debido a "actividades militares"

January 15, 2026, Seattle, Washington, USA: A UPS Boeing MD-11 airplane stands parked outside the UPS location at Boeing Field in Seattle, Washington, USA, on Thu., Jan. 15, 2026. - Europa Press/Contacto/M. Scott Brauer

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha pedido "precaución" a las aerolíneas norteamericanas al sobrevolar zonas del espacio aéreo de países como México, Colombia, Ecuador y otros Estados de Centroamérica por el peligro existente ante "actividades militares".

"Se recomienda a los operadores estadounidenses que exijan precaución al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico en la Región de Información de Vuelo de Centroamérica (MHTG) debido a actividades militares e interferencias de GPS. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo", ha indicado la FAA.

Las zonas designadas corresponden a la costa pacífica de los países nombrados y el aviso se extiende por un período de 60 días, es decir, hasta el 26 de marzo.

UNA "MEDIDA DE PRECAUCIÓN"

Así las cosas, el Ejecutivo mexicano ha matizado la advertencia estadounidense, subrayando que "no se trata de una prohibición, sino de una medida de precaución", y ha asegurado que "no existe afectación alguna para la aviación civil en México ni tampoco cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional".

El aviso, ha insistido el Gobierno de México en un comunicado, "ha sido emitido exclusivamente para operadores civiles de EEUU, incluyendo sus aerolíneas y pilotos, ya que dicha autoridad únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores de su país". En otras palabras: "No existen implicaciones operativas ni restricciones para México ni para aerolíneas u operadores mexicanos".

En cualquier caso, desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mexicana han afirmado que mantienen una "comunicación permanente" con las autoridades aeronáuticas internacionales con el objetivo de "dar seguimiento a este tipo de avisos, en el marco de la cooperación y la seguridad operacional".

Las actividades militares en la zona del Pacífico oriental y el mar Caribe se intensificaron hace varios meses cuando el Ejército de Estados Unidos puso en marcha la operación 'Lanza del Sur', lo que ha conducido al bombardeo continuo de embarcaciones que presuntamente transportaban droga. Este nuevo aviso no parece descartar la continuación de estas acciones militares.

Igualmente, las fuerzas estadounidenses han interceptado hasta la fecha seis petroleros venezolanos en el marco de la campaña lanzada por Trump en 2025 contra supuestas actividades ilegales en Venezuela. La misma llegó a su culmen el 3 de enero, cuando Washington lanzó un ataque contra el país sudamericano que dejó cerca de cien muertos y se saldó con la captura del presidente del país suramericano, Nicolás Maduro.