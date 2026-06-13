EEUU anuncia la muerte del líder del 'Tren de Aragua' en una operación con Venezuela

Archivo - Donald Trump, en el Despacho Oval - Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', máximo líder de la poderosa organización criminal venezolana 'Tren de Aragua', durante una operación militar conjunta entre el Comando Sur estadounidense y las Fuerzas Armadas de Venezuela.

"Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta", ha esclarecido el inquilino de la Casa Blanca.

El Tren de Aragua está considerado a día de hoy la banda criminal más poderosa de Venezuela, con ramificaciones en otros puntos de América Latina y ecos incluso en Estados Unidos. En torno a ella gira la operación antidroga lanzada por Washington en aguas del Caribe y cuestionada por sus violentos ataques contra supuestas narcolanchas, que han matado ya a 200 personas y representan, según ONG, un posible crimen de ejecución extrajudicial.

La eliminación de Guerrero Flores se produce casi un año después de que Washington catalogara al grupo como Organización Terrorista Extranjera en julio de 2025, momento en el que también se ofreció una recompensa de más de cuatro millones de euros por información que condujese a su captura.

"Al inicio de mi mandato, cumplí mi promesa de designar a Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportar a miles de criminales malvados y declarar la guerra a los cárteles, que llevan mucho tiempo librando una guerra contra nuestros ciudadanos, mientras que líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva", ha declarado.

De esta manera, y aunque el presidente no ha querido dar más detalles tácticos sobre la operación, ha enfatizado que el dispositivo "ha vengado" a las víctimas de la banda y ha agradecido la coordinación con las autoridades de Caracas, asegurando que ambos gobiernos están "colaborando muy bien".

Asimismo, ha lanzado un dardo al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien ha acusado de "abrir la frontera sur" del país "a millones de delincuentes ilegales", permitiendo que el Tren de Aragua "violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad".

Poco después del comunicado de Trump, el Ministerio de Información venezolano ha confirmado esta "operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar".

"Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero'", añade.

La operación contó con "apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países", según el Ministerio, al término de una operación que ha matado a uno de los principales objetivos que de la guerra contra el narco de la Administración Trump.

El anterior Ejecutivo, dirigido por Biden, ya catalogó a este grupo como una organización criminal transnacional, pero el Gobierno actual, bajo mando de Trump, ha elevado la presión concediéndole la etiqueta de terrorista.

Los orígenes de la organización se remontan dos décadas atrás, coincidiendo con la construcción del tramo del Ferrocarril de Venezuela que recorría los estados Aragua y Carabobo. La actividad extorsiva de algunos sindicalistas que participaban en las obras derivó en abusos a una escala más amplia y en una red criminal que ya tenía entidad propia cuando concluyeron los trabajos ferroviarios en el año 2011, según consta en los informes de la Policía Nacional.

IDENTIFICADO Y ELIMINADO

Héctor Rustherford Guerrero Flores comenzó a dirigir los designios del grupo desde el Centro Penitenciario de Aragua, en Torocón, una suerte de ciudad sin ley desde la que no tuvo ningún impedimento para seguir controlando los designios del grupo.

El Tren de Aragua comenzó a expandirse a otras zonas de Venezuela gracias a alianza con grupos más pequeños y amplió también su lista negra de delitos, en los que figuraban ya casos de extorsión, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando, minería ilegal, robo y tráfico de drogas, en un primer momento al por menor.

El líder de la banda, detenido desde 2013, se fugó de la prisión de Torocón en septiembre de 2023, antes de que las autoridades lanzasen una operación para retomar el control del centro. Hasta ahora permanecía en paradero desconocido y el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares (4,3 millones de euros) por informaciones que facilitaran su detención o condena.