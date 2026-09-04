EEUU.-AMP.- EEUU anuncia su segunda interceptación de la semana de un buque vinculado a la banda criminal Los Choneros

Buque del Ejército estadounidense en aguas del Pacífico. Imagen de archivo - SOUTHCOM EN X

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este jueves la interceptación de una embarcación presuntamente empleada como punto de abastecimiento de combustible y que ha vinculado a la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador, en aguas del Pacífico Oriental, apenas un día después de anunciar una operación del mismo tipo contra otra supuesta estación de repostaje atribuida a esa misma estructura delictiva.

"Bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, comandante del Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM), y en coordinación y colaboración con el Gobierno de Ecuador, la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental (conformada por los 18 Estados miembro de su Coalición Contra los Cárteles de las Américas)ha interceptado con éxito una embarcación que operaba como estación flotante de reabastecimiento en apoyo de operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar, en aguas internacionales del Pacífico oriental", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes sociales.

A renglón seguido, el Mando Sur ha atribuido a informaciones de Inteligencia la confirmación de que dicha embarcación "operaba en apoyo de la violenta organización narcoterrorista de Los Choneros", tras lo cual ha explicado que una vez el buque fue interceptado, abordado, registrado y despejado "sin incidentes", sus uniformados "hundieron la embarcación".

"Las personas retiradas de la embarcación serán trasladadas de forma segura a las autoridades ecuatorianas", ha precisado el SOUTHCOM destacando que esta interceptación "corta un eslabón fundamental en la cadena logística de los traficantes" a la par que "contribuye a los objetivos" de la Coalición de las Américas contra los Cárteles y de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental de "desmantelar las redes narcoterroristas".

Al igual que en la víspera, la operación ha sido confirmada por el Ministerio de Defensa de Ecuador, el cual en un mensaje en redes ha destacado que "otro buque utilizado por el narcotráfico como punto de abastecimiento de combustible ha sido destruido en aguas internacionales del Pacífico".

"La embarcación, vinculada al grupo de delincuencia organizada Los Choneros, servía para sostener las operaciones criminales en el mar y fue neutralizada gracias a la acción de nuestro coaliado, Mando Sur de Estados Unidos", ha precisado la cartera andina.

Poco después, la Armada de Ecuador ha indicado haber coordinado la recepción de un total de 28 tripulantes de dos embarcaciones, en el marco de "las operaciones que realizan unidades de Estados Unidos". De ellos, nueve pertenecen a la embarcación 'Conquista II' y los 19 restantes a la 'OM2'.

Los mismos, ha precisado, "serán trasladados al puerto de Manta (en la provincia de Manabí, en el noroeste del país) en una unidad de guardacostas con arribo tentativo el 4 de septiembre". No obstante, el texto ha sumado que "otros tripulantes continúan navegando a bordo de sus respectivas lanchas", razón por la cual han alegado mantener desplegados medios navales "para su encuentro y acompañamiento" hacia el citado puerto.