EEUU detiene a uno de sus militares que participó en el arresto de Maduro por apostar a su derrocamiento

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una imagen de archivo - ---/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un soldado de las fuerzas especiales de Estados Unidos que participó en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas el 3 de enero de este año, ha sido detenido y acusado de fraude y uso fraudulento de información confidencial, por apostar días antes a que estos hechos se producirían, por lo que habría ganado hasta 400.000 dólares (unos 340.000 euros).

Se trata del sargento mayor Gannon Ken Van Dyke, quien a finales de diciembre, según la acusación, abrió una cuenta en Polymarket, una plataforma para especular sobre predicciones en cualquier tipo de eventos, desde geopolítica a deportes, y apostó en trece ocasiones un total de 32.000 dólares (27.000 euros) a que en enero Maduro sería derrocado, una de ellas en la víspera del asalto a Caracas.

La acusación sostiene que Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la conocida como 'Operación Resolución Absoluta', por lo que tuvo acceso a documentación privilegiada que luego utilizó para apostar. Se le acusa de cinco cargos, entre ellos robo, fraude y malversación de información gubernamental.

Concretamente, a Van Dyke, de 38 años, se le acusa de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos, así como se le atribuyen cargos relacionados con el fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales.

Según ha explicado el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, el acusado "traicionó la confianza que el Gobierno de Estados Unidos había depositado en él al utilizar la información clasificada" sobre una operación militar "sensible" para "realizar apuestas sobre el momento y resultado de esa misma operación" en aras de obtener beneficios". Este uso de información privilegiada, de acuerdo con la legislación federal, es considerada "ilegal".

Dicho operativo tuvo lugar el pasado 3 de enero y consistió en una incursión militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, junto a su esposa, Cilia Flores, siendo ambos trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

INVESTIGACIONES SOBRE APUESTAS DE EMPLEADOS FEDERALES

Este mismo jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que investigará a los empleados federales que realicen apuestas en plataformas de este calibre en aras de evitar el uso de información gubernamental confidencial para obtener beneficios personales.

Interrogado sobre el caso del soldado acusado, el mandatario ha lamentado que "el mundo entero, por desgracia", se haya convertido "en una especie de casino", algo que, ha asegurado en declaraciones recogidas por Bloomberg, no le gusta "conceptualmente".

Cabe señalar que una serie de apuestas recientes han suscitado dudas sobre un posible uso de información privilegiada con relación a las actuaciones del presidente contra Irán y Venezuela. De hecho, el mes pasado, según agrega Bloomberg, la Casa Blanca envió un correo electrónico interno en el cual advertía a sus empleados de que no utilizaran datos confidenciales para realizar apuestas en los mercados financieros o en plataformas de predicción.