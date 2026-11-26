MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha cancelado la orden de paralización total de despegues ('ground stop') con destino al Aeropuerto Internacional de Miami (Florida), pero ha implantado un programa de demoras en tierra ('Ground Delay Program') que provoca retrasos medios superiores a las tres horas y media y máximos que rozan las seis horas.

Según la nueva notificación emitida por el centro de control de tráfico aéreo de la FAA, la medida regula los vuelos procedentes de todos los centros regionales del territorio continental de Estados Unidos y de seis aeropuertos canadienses entre las 22.13 y las 02.59 horas (hora local) debido a la presencia de una "aeronave inutilizada" en el área de pistas y rodaje.

La restricción responde al incidente protagonizado alrededor de las 20.40 horas del miércoles (hora local) por el vuelo 910 de la compañía de transporte FedEx, un carguero modelo McDonnell Douglas MD-11 procedente del Aeropuerto Internacional Frederick W. Smith de Memphis que sobrepasó el final de la pista 26R durante la maniobra de aterrizaje sin que se registraran heridos.

Tras la subsecuente intervención de los Bomberos del condado de Miami-Dade, la autoridad aérea estadounidense avanzó la apertura de una investigación sobre lo ocurrido, mientras que el aeropuerto ha recomendado a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con sus aerolíneas antes de desplazarse a las instalaciones.