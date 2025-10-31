El FBI anuncia la desarticulación de un complot terrorista en el estado de Míchigan (EEUU)

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia federal de seguridad de Estados Unidos, el FBI, ha desarticulado en las últimas horas un complot para perpetrar un ataque terrorista en el estado de Míchigan, según ha informado el director de la organización, Kash Patel, en su cuenta de la red social X.

"Esta mañana, el FBI ha desarticulado un potencial ataque terrorista", ha anunciado Patel. La operación se ha saldado con la detención de "varios sujetos" que estaban planeando este ataque durante las fiestas de Halloween este fin de semana.

Patel no ha dado más detalles por ahora sobre esta operación y ha terminado su mensaje con un agradecimiento a "los hombres y mujeres del FBI" que "hacen guardia las 24 horas del día, siete días a la semana" y "están ejecutando a la perfección su misión para defender la patria".

A la espera de más detalles, la Policía de Dearborn ha confirmado una operación ocurrida esta madrugada en esta localidad, que en 2023 se convirtió en la primera ciudad de mayoría árabe de Estados Unidos.

En su mensaje, la Policía confirma "una operación ocurrida este 31 de octubre" en la localidad, sin dar más información. "Queremos asegurar a nuestros residentes que en este momento no existe ninguna amenaza para la comunidad", ha hecho saber el departamento en su página de Facebook.

Esta información ha sido corroborada por la oficina del FBI en Detroit, que ha confirmado a CBS News la intervención de agentes del FBI en las ciudades de Dearborn y la vecina Inkster, ambas a las afueras de la zona metropolitana de Detroit , como parte de "una operación de seguridad".