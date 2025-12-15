EEUU.-AMP.- El FBI detiene a cuatro personas vinculadas a un grupo propalestino que planeaban atentados en Los Ángeles

November 10, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States Attorney General Pam Bondi is seen during a swearing in ceremony for Sergio Gor, US Ambassador to India, in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, on November 10, - Europa Press/Contacto/Craig Hudson - Pool via CNP

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha anunciado este lunes la detención de cuatro personas vinculadas a un grupo propalestino y de extrema izquierda que planeaba llevar a cabo presuntamente varios atentados en la ciudad de Los Ángeles de cara a Nochevieja.

El director del FBI, Kash Patel, ha detallado en un mensaje publicado en redes sociales que los cuatro fueron detenidos durante el fin de semana en Los Ángeles por presuntamente planear "atentados coordinados" con artefactos explosivos en hasta cinco puntos distintos de la ciudad.

Los sospechosos están vinculados a una "rama radical" del llamado Frente de Liberación de Isla Tortuga (TILF), grupo de corte propalestino, antigubernamental, anticapitalista y de extrema izquierda. Patel ha informado además de que un quinto individuo vinculado a la organización ha sido detenido en Nueva Orleans por planear un ataque violento por separado.

Por su parte, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha señalado que tras una "intensa investigación", el Departamento de Justicia, junto al FBI, "ha evitado lo que habría sido un complot terrorista masivo y horrible en el distrito central de California, en particular en la ciudad de Los Ángeles y el condado de Orange"

Según la fiscal general del país norteamericano, el mencionado grupo "también planeaba atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tal y como ha explicado a través de su perfil en la red social X.

Así, ha sostenido que su oficina seguirá "persiguiendo a estos grupos terroristas y llevándolos ante la justicia" y ha celebrado que se trata de "un esfuerzo increíble" de las fiscalías y del FBI "para garantizar que los estadounidenses puedan vivir en paz".