El FBI registra el domicilio del exasesor de seguridad nacional de Trump John Bolton

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FBI ha comenzado esta mañana un registro en el domicilio del que fuera asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración Trump y ahora acérrimo crítico del presidente, John Bolton, en el marco de una investigación sobre la presunta posesión de documentos clasificados.

Los agentes federales norteamericanos han hecho acto de presencia en el domicilio de Bolton en Bethesda, estado de Maryland, en torno a las 07.30 horas.

Fuentes de la operación han confirmado a Fox News que el registro está vinculado a la posible posesión de documentos clasificados en manos de Bolton, presente en su domicilio durante el registro.

Las mismas fuentes han aclarado que Bolton, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Trump entre 2018 y 2019, no se encuentra detenido ni bajo arresto.

"Nadie está por encima de la ley", ha asegurado el director del FBI, Kash Patel, en un escueto mensaje publicado en su cuenta de la red social X. "Los agentes del FBI están de misión", ha añadido. También la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha defendido en otro mensaje en la misma plataforma que "la seguridad de América es innegociable" y que la Casa Blanca siempre actuará "en busca de la justicia".

Tras dejar la Administración Trump, Bolton publicó un libro sobre sus andanzas en la Casa Blanca titulado 'La habitación donde ocurrió' en el que describió al presidente estadounidense como un incompetente.

"Veía conspiraciones escondidas hasta debajo de las piedras y permanecía asombrosamente desinformado sobre cómo dirigir la Casa Blanca, y mucho menos el enorme gobierno federal". Trump, en respuesta, ha acusado en varias ocasiones a Bolton de comportarse como un "belicista loco" que habría llevado al país a la "Sexta Guerra Mundial".