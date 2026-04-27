Fiscalía acusa al sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de intento de asesinato al presidente

April 27, 2026, Washington, Dc, United States of America: U.S. President Donald Trump, center, still wearing a tuxedo, remarks during a press conference following a security breach at the White House Correspondents Dinner at the White House, April 25, 202 - Europa Press/Contacto/Handout/White House

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Estados Unidos ha acusado formalmente este lunes al sospechoso del tiroteo el pasado sábado durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca que obligó a evacuar al presidente Donald Trump, de tres delitos, entre ellos el intento de asesinato al mandatario.

Cole Allen, profesor californiano de 31 años, ha sido acusado también de tranporte de armas entre estados y del uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, según recoge la cadena de televisión estadounidense CBS News.

El detenido, que ha comparecido este lunes por primera vez desde el tiroteo del sábado y lo ha hecho ante el juez Matthew Sharbaugh, en el tribunal federal de Washington, estaba fuertemente armado cuando fue hallado por las fuerzas de seguridad.

En particular, el sospechoso llevaba una escopeta de bombeo del calibre 12, una pistola semiautomática del calibre 38 y tres cuchillos, ha precisado la fiscal adjunta, Jocelyn Ballantine, por lo que ha pedido su "detención preventiva".

De acuerdo a una declaración jurada de un agente del FBI, Allen viajó en tren desde Los Ángeltes hasta Chicago y posteriormente hasta Washington entre el 21 y el 24 de abril y se registró en el hotel Hilton, donde tenía previsto desarrollarse la Cena de Corresponsales.

"Aproximadamente a las 20.40 horas (hora local), Allen se acercó a un puesto de control de seguridad en la planta de la terraza del hotel que conducía al lugar de la cena. Se acercó y pasó corriendo por el detector de metales con un arma larga en la mano. Mientras lo hacía, el personal del Servicio Secreto de Estados Unidos asignado al puesto de control escuchó un fuerte disparo", detalla el documento de siete páginas.

Un agente identificado como "VG" recibió un disparo en el pecho, si bien llevaba un chaleco antibalas en ese momento, tras lo que "desenfundó su arma reglamentaria y disparó varias veces contra Allen, quien cayó al suelo y sufrió heridas leves", agrega el texto.

Allen ha quedado bajo custodia a la espera de comparecer de nuevo este jueves, cuando el tribunal determinará si reúne los requisitos para obtener algún tipo de libertad provisional. En todo caso, el próximo 11 de mayo tendrá lugar a una audiencia preliminar.