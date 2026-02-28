MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha anunciado este viernes que otras 30 personas han sido acusadas por el "ataque" a una iglesia ubicada en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en el marco de unas protestas en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Bajo mis directrices, los agentes federales ya han arrestado a 25 de ellos y habrá más (detenciones) a lo largo del día. No puedes atacar un lugar de culto. Si lo haces, no podrás esconderte de nosotros: te encontraremos, te arrestaremos y te procesaremos", ha indicado en un breve mensaje publicado en redes sociales.

Tras el anuncio, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha recordado que la libertad religiosa es "un principio fundamental" en Estados Unidos y ha subrayado que, si bien "la Primera Enmienda protege el derecho a practicar libremente la propia fe", este "no confiere ningún derecho a interferir ni obstruir a otros en el ejercicio de sus creencias religiosas".

Noem ha agradecido la labor de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y del FBI en el proceso de "localización y detención" de los nuevos presuntos implicados en el ataque a la iglesia de Minnesota.

"Esta administración está comprometida con el cumplimiento de la ley federal y la defensa de los derechos de todos los estadounidenses. Estos agitadores enfrentarán la justicia", ha sentenciado la secretaria en un mensaje en sus redes sociales.

El periodista Don Lemon fue detenido junto a otras ocho personas por cubrir las protestas en la iglesia y se declaró no culpable de dos delitos, entre ellos conspiración para violar los derechos constitucionales de alguien y uso de la fuerza o amenazas para interferir contra alguien que expresa su derecho a la libertad religiosa.

Lemon, expresentador de la cadena CNN y quien actualmente trabaja de forma independiente, retransmitió en directo a un grupo de manifestantes que entraron en la iglesia de St. Paul el pasado 18 de enero e interrumpieron el sermón de su pastor bajo la premisa de que trabajaba para el ICE.

El periodista fue detenido en Los Angeles, donde se encontraba para cubrir la entrega de los premios Grammy, según su abogado, Abbe Lowell, quien tildó el suceso de "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda" y de "intento de distraer la atención de las muchas crisis que enfrenta" la Administración del presidente Donald Trump.