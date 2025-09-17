EEUU.- AMP.- La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Las autoridades dicen que el primer hombre arrestado por el asesinato de Kirk intentó ayudar a escapar al tirador

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, ha anunciado este martes que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, el sospechoso de matar al activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, después de que haya sido acusado formalmente de varios cargos, incluido asesinato agravado.

Gray ha explicado en una rueda de prensa que el sospechoso enfrenta también dos cargos de obstrucción a la justicia y delito grave por disparo de arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de manipulación de testigos y la comisión de un delito violento en presencia de un menor.

"El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense (...) Fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la piedra angular de nuestra república democrática: el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, la comprensión y una unión más perfecta. También es una ofensa contra el Estado y contra la paz", ha dicho.

Gray ha indicado que los cargos por manipulación de testigos se deben a que ordenó a su compañero de piso que borrara mensajes de texto y guardara silencio. También ha señalado que fue la madre de Robinson la que le identificó a través de las fotos publicadas por las autoridades y le dijo a las autoridades que su hijo había acusado "a Kirk de propagar odio".

Robinson, de 22 años, ha hecho su primera comparecencia desde el arresto a las 17.00 horas (hora local, 23.00 hora peninsular española) en una audiencia judicial virtual. El juez Tony Graf ha decidido que el sospechoso permanecerá bajo custodia sin derecho a fianza y le ha designado un abogado tras la revisión de su situación financiera.

La próxima audiencia, también virtual, está fijada para el 29 de septiembre a las 10.00 horas (hora local). Graf también ha otorgado una orden de protección a la viuda de Kirk, Erika.

EL PRIMER HOMBRE ARRESTADO INTENTÓ AYUDAR AL TIRADOR A HUIR

Por otro lado, la oficina del sheriff del condado de Utah ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que el primer hombre arrestado por el asesinato de Kirk --George Zinn, de 71 años-- intentó ayudar a escapar al tirador de la universidad donde se produjo el ataque.

Así, ha relatado que tras el tiroteo, cuando la gente huía de la zona, Zinn gritó que había disparado a Kirk, por lo que la Policía le detuvo, pero no cooperó con las fuerzas de seguridad. "Comenzó a presentar problemas de salud y fue trasladado a un hospital local", ha indicado, agregando que allí dijo abiertamente que no era el tirador pero que lo hizo "para obstaculizar la respuesta" de las autoridades.

Durante el interrogatorio, los agentes le pidieron revisar su teléfono móvil y este accedió pero les dijo que lo usaba para ver "material de abuso sexual infantil y que podría haber algunas imágenes" de este tipo en él.

Actualmente está detenido por obstrucción a la justicia y posesión de material de abuso sexual infantil. Sin embargo, no hay información que indique que haya conspirado con el tirador.

Zinn fue una de las dos personas detenidas por las fuerzas del orden tras el asesinato de Kirk. Ninguna de las dos estuvo involucrada en el tiroteo mortal, según determinaron las autoridades. Al día siguiente, arrestaron a Robinson.