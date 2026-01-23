El Gobierno británico recuerda a Trump que cientos de sus militares murieron ayudando a EEUU en Afganistán

Archivo - 07 October 2021, United Kingdom, Alrewas: UK Armed Forces Minister James Heappey visits the Camp Bastion Memorial, during a service to mark 20 years since the start of UK operations in Afghanistan at the National Memorial Arboretum. Photo: Jacob - Jacob King/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno británico ha recordado este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que más de 450 de sus militares murieron durante la misión de asistencia durante la invasión de Afganistán, después de que el jefe de la Casa Blanca declarara que las tropas de la OTAN se quedaron "un poco en la retaguardia" durante la invasión norteamericana del país centroasiático en 2001.

A la espera de una respuesta directa del primer ministro británico, Keir Starmer, un portavoz de su oficina ha trasladado su descontento sobre los comentarios de Trump, quien ha "desdeñado el papel de las tropas, incluidas las fuerzas británicas".

El portavoz ha recordado que "457 efectivos británicos murieron en Afganistán" y que "muchos sufrieron heridas que les cambiaron la vida" en pos de un "sacrificio" ocurrido "en aras de la seguridad y en respuesta a un ataque contra un aliado".

Los comentarios de Trump durante la entrevista de esta pasada noche a Fox News han desatado las críticas de la práctica totalidad del espectro político británico. Incluso miembros del partido Reform UK de Nigel Farage, aliado del presidente estadounidense, han denunciado que las declaraciones del mandatario norteamericano fueron "ofensivas y erróneas", como manifestó el diputado Robert Jenrick. La líder de la principal oposición del Partido Conservador, Kemi Badenoch, las ha tachado de "directamente un disparate".

Después de que Trump especulara con que la OTAN no estaría a la altura de las circunstancias si decidiera activar el Artículo 5 de cooperación entre Estados miembro, el ministro de Defensa británico, John Healey, ha querido recordar que dicho artículo "solo se ha activado una vez", tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que "los aliados de Reino Unido y de la OTAN respondieron al llamamiento de EEUU".

"Y más de 450 militares británicos perdieron sus vidas en Afganistán", ha insistido Healey en redes sociales; tropas que "deberían ser recordadas por lo que eran: héroes que dieron sus vidas al servicio de su país".

El secretario de Estado para las Fuerzas Armadas de Reino Unido, Al Carns, también ha protestado en redes sociales contra las palabras de Trump, que ha descrito como una "verdadera vergüenza" y "absolutamente ridículas".