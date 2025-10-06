EEUU.- AMP.- Illinois y Chicago demandan a la Administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional

El alcalde de Chicago firma una orden para establecer una "zona libre" del Servicio de Migración y Control de Aduanas

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estado de Illinois y la ciudad de Chicago han demandado este lunes a la Administración de Donald Trump por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional, mientras la Casa Blanca apunta a ciudades lideradas por los demócratas en el marco de las discrepancias sobre la política de control migratorio.

"El despliegue de tropas federalizadas en Illinois por parte de los demandados es manifiestamente ilegal. Los demandantes solicitan a este tribunal que detenga la federalización ilegal, peligrosa e inconstitucional de los miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, incluidas tanto la de Illinois como la de Texas", reza el documento.

En este sentido, ha subrayado que "el pueblo estadounidense, independientemente de dónde resida, no debería vivir bajo la amenaza de ocupación por parte de las tropas militares estadounidenses, en particular simplemente porque el liderazgo de su ciudad o estado haya caído en desgracia ante un presidente".

La demanda ha llegado después de que el presidente estadounidense autorizara el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a Chicago, Portland y otras ciudades "donde sea necesario". Antes, envió 300 uniformados de Illinois a Chicago, a pesar del rechazo del gobernador de dicho estado, JB Pritzker, que denunció lo que tachó como una "invasión" por parte de Trump.

Horas después de presentar la demanda, Pritzker ha realizado una rueda de prensa en la que ha asegurado que el objetivo de Trump con el despliegue de tropas es "crear violencia y caos" en la ciudad para "tener un pretexto para invocar la Ley de Insurrección", que autoriza al inquilino de la Casa Blanca a desplegar fuerzas militares para reprimir una rebelión. "No hay ninguna invasión aquí. No hay ninguna insurrección aquí", ha zanjado.

"ZONA LIBRE DE ICE"

El alcalde Chicago, el demócrata Brandon Johnson, ha firmado durante la jornada una orden ejecutiva que establece una "zona libre" del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) y que prohíbe que sus agentes federales utilicen propiedades del Ayuntamiento para llevar a cabo sus operaciones.

Al mismo tiempo, el documento invita a las empresas locales y a las organizaciones de la comunidad que "se unan en los esfuerzos de la ciudad de salvaguardar los derechos inalienable de cada chicagüense".

"No toleraremos que los agentes del ICE violen los derechos constitucionales de nuestros residentes ni permitiremos que el Gobierno federal ignore nuestra autoridad local. Están deteniendo a funcionarios electos, lanzando gases lacrimógenos contra manifestantes, niños y policías de Chicago, y abusando de los residentes", ha manifestado.

Para Johnson, con esta orden ejecutiva Chicago "se mantiene firme en la protección de los derechos constitucionales" de sus vecinos y comunidades migrantes, así como en la defensa de la democracia, según ha indicado a través de su perfil en la red social X.