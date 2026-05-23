EEUU.-AMP.- Un incendio y una explosión deja un muerto y más de 30 heridos en Nueva York

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio seguido de una potente explosión ha dejado este viernes un muerto y más de 30 heridos, en Staten Island, al suroeste de la ciudad de Nueva York, según ha informado el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

"Lo que se desarrolló fue una emergencia de rápida evolución que se cobró una vida y dejó a más de 30 civiles y personal de emergencias heridos. El incendio ahora está bajo control. Lamentamos la vida que se perdió hoy, y mantenemos a su familia en nuestros corazones. Esta noche visité a un bombero en condición grave, así como a la familia de un 'marshal' de incendios que permanece en condición crítica. Pido a cada neoyorquino que mantenga en sus pensamientos a los heridos -y a sus familias", ha declarado este sábado el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

El alcalde de Nueva York ha querido agradecer "profundamente" las labores de los servicios de emergencia, especialmente a aquellos que "corrieron hacia el peligro sin dudar" y que "se pusieron en peligro para que otros pudieran escapar".

Los equipos de emergencia han acudido al lugar tras recibir un aviso que alertaba sobre dos trabajadores atrapados en un espacio confinado del muelle. Al llegar, las dotaciones se han encontrado con un fuego activo en el sótano de una estructura metálica de la terminal portuaria, según ha detallado la portavoz del departamento, Joanne Mariano.

De acuerdo con la portavoz, los bomberos aún combatían las llamas cuando, aproximadamente 50 minutos después, se registró una gran explosión. Los servicios de emergencia han confirmado el balance de 16 heridos mientras el operativo continúa en la zona. Las autoridades mantienen abierta la investigación y no se descarta la existencia de posibles víctimas.