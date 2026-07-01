EEUU.- AMP.- Irán carga contra el jefe de Seguridad Nacional de EEUU por celebrar su eliminación del Mundial

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha cargado con dureza contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, por afirmar que "bailó de alegría" después de que la selección iraní fuera eliminada en fase de grupos en el Mundial de Fútbol que acogen Estados Unidos, México y Canadá.

Mullin afirmó en declaraciones a la prensa que estaba contento por la eliminación del combinado iraní. "Me alegra que hayan quedado eliminados y que no vayan a volver. Me puse muy contento cuando pudimos revocar sus visas y les dijimos que podían abandonar territorio estadounidense. Incluso puede que haya cantado un par de canciones o bailado de alegría", afirmó.

En respuesta, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado a Mullin un "misión cumplida". "También ha logrado algo más: demostrar al mundo que no tienen competencias para acoger un torneo internacional", ha sostenido a través de un mensaje publicado en redes sociales.

"Su comportamiento ha sido un ejemplo magistral de cómo dilapidar la dignidad que conlleva ser anfitrión", ha recalcado el jefe de la diplomacia iraní, en línea con las denuncias de la selección de Irán sobre trabas en sus desplazamientos desde México, donde tuvo que establecer su campamento base pese a jugar todos sus partidos en territorio estadounidense.

El equipo iraní tuvo su base en Tijuana, México, pudiendo desplazarse a territorio estadounidense solo un día antes de sus dos primeros partidos y dos días del último encuentro. Además, después de cada partido tuvo que abandonar inmediatamente Estados Unidos, que además denegó los visados a varios miembros del equipo técnico.

Irán quedó eliminado tras empatar los tres partidos de su grupo frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Así, quedó en tercer lugar del Grupo G, sin llegar a ser uno de los ocho mejores equipos en esta posición por diferencia de goles, lo que supuso su salida del Mundial de Fútbol antes del inicio de los cruces eliminatorios.

En este sentido, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha felicitado a la selección por su desempeño en el torneo. "Defendisteis el nombre de Irán en el Mundial, cantando el himno nacional ante los oídos del mundo y mostrando la orgullosa bandera de Irán", ha apuntado en un comunicado recogido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"En una situación en la que estabáis bajo una gran presión, combatisteis con todo vuestro poder y demostrasteis vuestra voluntad, empatía y el admirable espíritu iraní", ha manifestado. "Valoro sinceramente vuestros esfuerzos, los del equipo técnico y los de todos los implicados en el equipo nacional. Vuelvan a casa orgullosos", ha remachado.