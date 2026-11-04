Irán interpreta la victoria demócrata como un "no" a la guerra pero descarta cambios en la postura de EEUU

October 7, 2026, Tehran, Iran: Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf gestures while speaking during a meeting with senior police officials at Iran's parliament in Tehran, Iran, on October 7, 2026. The meeting was held during Iran's Police We - Icana / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han interpretado este miércoles la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos como un "no a la guerra", con el líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, descartando que estos resultados puedan suponer cambio alguno en las políticas de Washington hacia el país asiático.

El jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afirmado este miércoles que los resultados de las 'midterms', en las que el Partido Demócrata ha logrado el control de ambas cámaras del Congreso, demuestran que los ciudadanos estadounidenses han dicho "no a la guerra", ya sea "por conciencia o por el coste de la vida". "Respaldamos este mensaje", ha dicho.

En este sentido, ha lanzado una advertencia a la Administración estadounidense: "Si el Gobierno de Estados Unidos traiciona la voluntad de su público para servir a chantajistas y financiadores internacionales, aprenderá que nuestro 'no' viene acompañado de una pesadilla", ha señalado en redes sociales.

Posteriormente, Jamenei ha señalado en un comunicado que "si aún hay quien tiene una pequeña esperanza en un cambio de comportamiento o se produzcan cambios en las facciones políticas que gobiernan el país, o crean que haciendo concesiones a Estados Unidos pueden hacer que abandone su hostilidad hacia el pueblo iraní, están muy equivocados".

"El deseo del gran maligno --en referencia a Estados Unidos-- es la rendición incondicional de la nación iraní y la menor tendencia a rendirse ante un enemigo dominante supondrá desperdiciar el gran capital obtenido a través de la sangre de los mártires y el sacrificio de los miembros de la nación", ha argumentado.

Así, ha insistido en que adoptar esa postura "solo animará al enemigo arrogante a cometer más excesos y nuevas guerras", al tiempo que ha esgrimido que "la única forma de alcanzar el punto de disuasión absoluta es continuar con la estrategia de 'Irán es más fuerte que nunca' y avanzar hacia el progreso".

"La unidad social y la cohesión son los principales elementos del éxito en este camino, que debe dirigir el discurso y acción de cada individuo y de los funcionarios de la nación", ha dicho Jamenei, quien ha insistido en que Estados Unidos "siempre ha intentado imponer su ley y subyugar a Irán".

Jamenei ha apuntado en que durante los últimos años Estados Unidos "ha abandonado todos sus disfraces falsos y engañosos y busca de forma abierta desintegrar el país, hacer que la nación se arrodille, colapsar el sistema y destruir la original y antigua civilización de Irán", según un comunicado publicado por su oficina.

Sin embargo, ha destacado que la respuesta iraní a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel "ha desmentido el mito de la invencibilidad de Estados Unidos" y "ha demostrado la debilidad y cobardía de los gobiernos que dependen de la fuerza, en lugar de en su propia nación".

"Si bien la gestión del estrecho de Ormuz por parte de Irán y la destrucción de bases militares estadounidenses en la región fue una reacción a la agresión (...), es también considerada una yihad contra la arrogancia con dimensiones regionales", ha señalado, antes de advertir de que la situación "alcanzará dimensiones mucho más amplia si se repiten las agresiones".

"UN MENSAJE CLARO" DE LA POBLACIÓN A TRUMP

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha cargado también contra Trump y ha señalado que "impulsado por la codicia y la arrogancia, y actuando en servicio de un régimen engañoso --en referencia a Israel--, arrastró a su país a una guerra ilegal y atroz contra Irán".

"Sus cálculos fallaron, sus suposiciones se derrumbaron y sus errores de cálculo estratégico quedaron dolorosamente en evidencia; todo ello porque no comprendieron, en esencia, a Irán y, lo que es más importante, la resiliencia, la determinación y el orgullo nacional de la nación iraní", ha apuntado.

"El pueblo estadounidense les ha enviado ahora un mensaje claro", ha manifestado Baqaei, quien ha incidido en que si Trump "sigue ignorando la realidad, desdeñando las lecciones de la historia y persistiendo en este rumbo peligroso", vera cómo "las consecuencias de este grave error de cálculo irán mucho más allá de lo que ya han presenciado".

"Repitan, pues, estas palabras hasta que su significado sea imposible de ignorar. Escúchenlas hasta que finalmente comprendan la realidad que encierran: Atacar a Irán no conduce a la victoria; solo resulta en la derrota", ha manifestado.

Baqaei ha subrayado además en un mensaje en redes sociales que "Irán no es una nación que pueda entenderse a través de la arrogancia, verse intimidada mediante amenazas, ni ponerse de rodillas por medio de la agresión".

Por su parte, Mohamad Mojber, asesor de Jamenei, ha destacado que "el criminal Trump hizo todo tipo de esfuerzos posibles para que su partido ganara, pero recibió una bofetada de su propio pueblo" en las urnas. "El verdadero vencedor en esta batalla fue Irán, que transfirió el coste de la guerra al interior de Estados Unidos", ha argüido.

"La continuación de la política fallida de Trump disipará los restos de dignidad de Estados Unidos, gracias a la sangre de los mártires y a manos del pueblo de Irán y el frente de la resistencia", ha subrayado el también miembro de la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema en un mensaje publicado a través de redes sociales.

En esta línea, el jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, ha sostenido en un breve mensaje en redes sociales que "Trump ha fracasado tanto en la guerra como en la política" y ha agregado que Irán "le infligirá más derrotas". Las 'midterms' han supuesto un varapalo para el Partido Republicano de Trump, dado que los demócratas han vivido una de las más grandes noches de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos.