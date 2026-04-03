EEUU.- AMP.- El jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU abandona el cargo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado este jueves la retirada inmediata del general Randy A. George como jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense.

"El general Randy A. George se jubilará de su cargo como 41º jefe del Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato. El Departamento de Guerra --nombre otorgado a la cartera por parte de la Administración de Donald Trump-- agradece al general George sus décadas de servicio a nuestra nación", ha señalado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

"Le deseamos lo mejor en su jubilación", ha señalado en redes sociales el también asesor principal del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Este anuncio se produce horas después de que fuentes gubernamentales citadas por la cadena estadounidense CBS apuntaran que Hegseth había pedido su renuncia y jubilación "inmediata". Ello se enmarca, a su vez, en medio de la guerra en Oriente Próximo, desatada tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y las subsiguientes represalias adoptadas por Teherán contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región.

Horas antes de confirmarse la noticia, sin pronunciarse al respecto, el secretario de Defensa ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que ha anunciado la firma de un memorándum en el que ordena a los comandantes de las instalaciones militares del país "aceptar las solicitudes de protección personal" de sus uniformados, de manera que puedan "portar un arma de fuego de propiedad privada, partiendo de la presunción de que es necesaria para su protección personal".