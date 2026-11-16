Archivo - FILED - 19 May 2026, Berlin: FILE PHOTO - The logo of US bank JPMorgan Chase is displayed in the Axel-Springer-Passage in Berlin, where a branch of the company is located. Photo: Julian Degler/dpa - Julian Degler/dpa - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El banco estadounidense JPMorgan Chase ha informado de un "problema técnico" que está provocando retrasos en el procesamiento de pagos online y otras dificultades en sus clientes, al tiempo que ya han informado que están trabajando para solucionar la situación.

"Le pedimos disculpas, pero parece que estamos trabajando para solucionar un problema con la banca en línea", ha expresado la cuenta de X de ayuda al cliente de JPMorgan en respuesta a un usuario que expresaba sufrir problemas en la banca online.

La entidad norteamericana ha declarado en un comunicado recogido por la agencia Bloomberg que algunas operaciones están tardando más en procesarse por un "problema técnico" no relacionado con la ciberseguridad, aunque los clientes sí están teniendo acceso a sus cuentas y fondos.

Hasta las 14.00 horas (las 20.00 en España peninsular y Baleares), más de 4.700 clientes de JPMorgan Chase han confirmado que no pueden acceder a sus cuentas online, según recoge Downdetector, una plataforma online que ofrece en tiempo real información sobre fallos en diversos sitios web, aplicaciones móviles y otros servicios.

Un portavoz de la entidad bancaria ha asegurado a la cadena de televisión estadounidense CNN que se trata de un "bug", un error, y no de un ataque informático.

Clientes de otros bancos como Bank of America, Wells Fargo o US Bank han tenido también problemas, aunque de menor calado, la mayoría vinculados a la plataforma de envío de dinero Zelle.

"Los sistemas del US Bank no están afectados directamente. Sin embargo, los clientes que intentan enviar o recibir pagos por Zelle desde otra entidad financiera pueden sufrir retrasos en la transacción", ha apuntado U.S. Bank en un comunicado.

Zelle, por su parte, ha asegurado que está "funcionando como debe". La plataforma es propiedad de un consorcio de bancos estadounidenses denominada Early Warning Services que subraya que no tiene fondos de ningún cliente. "Una cuestión de las instituciones financieras podría estar afectando a otros servicios, incluidos los pagos con Zelle", ha señalado un portavoz de Zelle.