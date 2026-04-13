EEUU.-AMP.- Un juez de EEUU desestima la demanda de Trump contra el 'WSJ' sobre una supuesta carta "obscena" a Epstein

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MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un juez estadounidense ha desestimado este lunes una demanda millonaria presentada por el presidente Donald Trump contra el diario 'The Wall Street Journal' por la publicación de un artículo en el que se hacía referencia a una presunta tarjeta de felicitación "obscena" que el mandatario habría enviado al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein con motivo de su 50 cumpleaños.

El juez del distrito sur del estado de Florida Darrin P. Gayles ha dictaminado que Trump no ha logrado alegar de forma plausible en su escrito que el periódico --tanto los supuestos autores de la información como el propietario de 'The Wall Street Journal', Rupert Murdoch, y su consejero delegado, Robert Thomson-- actuara con "malicia real" al publicar la noticia.

Gayles también ha explicado en su fallo que los demandantes preguntaron tanto a la Casa Blanca, como al FBI y al Departamento de Justicia antes de enviar la información. "La alegación concluyente del presidente Trump de que los demandados tenían pruebas contradictorias y no investigaron queda refutada por el (propio) artículo y es insuficiente para establecer dolo real", reza el texto.

El artículo también informaba a los lectores que Trump había calificado la carta de "falsa" y había negado haberla escrito. "Al permitir que los lectores decidan por sí mismos sobre las conclusiones del artículo, cualquier acusación de mala fe resulta menos plausible", ha zanjado.

El magnate ha confirmado en redes sociales que el juez ha especificado que pueden volver a presentar la demanda contra 'The Wall Street Journal' y el resto de los demandados con pruebas adicionales que demuestren que la información fue publicada a sabiendas de que podría ser falsa.

"No se trata de una cancelación, sino de una sugerencia para una nueva presentación. Según la orden judicial, presentaremos una demanda actualizada a más tardar el 27 de abril", ha señalado Trump, sin dar más detalles al respecto.

Si bien el diario estadounidense no publicó la imagen, los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la hicieron pública a través de sus redes sociales en septiembre de 2025.

El mandatario había pedido 10.000 millones de dólares (más de 8.500 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios después de que el periódico hiciese referencia a una imagen de la tarjeta presuntamente enviada a Epstein en la que aparecía el boceto de una figura de una mujer desnuda. Bajo esta, se encontraba la firma del magnate, simulando el vello púbico.

"Espero que Rupert y sus 'amigos' estén preparados paras las muchas horas de declaraciones y testimonios que tendrán que brindar en este caso", dijo Trump en julio de 2025 cuando anunció la demanda por un artículo "falso, malicioso" y "difamatorio".