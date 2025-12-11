Liberado el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García tras la orden de una jueza de EEUU

November 20, 2025, Greenbelt, Maryland, USA: A supporter of Kilmar Abrego Garcia holds a A’Bring Kilmar HomeÓ sign outside the Maryland US District Court where a judge will hear arguments on whether Garcia should be deported to Liberia or released from im - Europa Press/Contacto/Sue Dorfman

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue deportado a El Salvador en uno de los casos más representativos de la dura política migratoria impulsada por la Administración de Donald Trump, ha sido liberado este jueves después de que así lo ordenara una jueza federal del estado de Maryland.

El equipo legal de Ábrego le ha recogido del centro en el que estaba detenido en Pensilvania. "Está en el coche. Ya ha salido del centro", ha confirmado a la cadena de televisión NBC. Minutos antes, su abogado Simon Sandoval-Moshenberg, había manifestado que la decisión del tribunal era "una victoria extraordinaria" para su cliente y para "el debido proceso".

"La decisión de hoy es una poderosa afirmación de que el Estado de derecho sigue siendo importante. El tribunal ha dejado absolutamente claro que el Gobierno no puede detener a una persona indefinidamente sin autoridad legal", reza un comunicado publicado por la firma de abogados Murray Osorio.

Asimismo, ha dicho que mantiene "la esperanza de que esto marque un punto de inflexión" para Ábrego, que "ha soportado más de lo que nadie debería jamás". No obstante, ha reconocido que son conscientes de "las anteriores conductas del Gobierno en este caso", por lo que estarán "atentos para asegurar que nada socava la decisión" del tribunal.

La jueza Paula Xinis, que ha aceptado una petición de la defensa del detenido para su liberación inmediata, ha defendido que "desde que Ábrego García regresó de una detención injusta en El Salvador, ha sido detenido, nuevamente, sin autorización legal".

En este sentido, ha argumentado que las actuaciones de la Administración Trump sobre su caso "desmienten que su detención tenga como propósito básico llevar a cabo su deportación" ante la ausencia de una orden de expulsión, lo que "respalda aún más" que Ábrego "ya no debería estar detenido".

La defensa ha acusado a la Administración Trump de obligar a su cliente a aceptar una declaración de culpabilidad o aceptar la deportación a algún país africano. Entre los países que el Gobierno baraja se encuentran Liberia o Uganda.

Tras regresar a Estados Unidos después de ser deportado por un "error administrativo" a El Salvador, Ábrego fue acusado por tráfico de personas ante un tribunal de Nashville, en el estado de Tennessee, donde fue arrestado en 2022 durante un control de tráfico en el que transportaba a nueve personas indocumentadas.

Según los fiscales, Ábrego García transportó a personas indocumentadas en Estados Unidos en más de 100 viajes entre Texas, Maryland y otros estados. El salvadoreño ha sido acusado de tener vínculos con el grupo criminal Mara Salvatrucha, si bien se declaró no culpable de dichos cargos.

El migrante salvadoreño fue deportado en un primer momento a mediados de marzo y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador --impulsado por el presidente Nayib Bukele-- si bien la Justicia ordenó su retorno a Estados Unidos al considerar que se trataba de un error administrativo.