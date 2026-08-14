Archivo - January 21, 2023, Niamey, Niger: A motorbike rides along the banks of the Niger River in Niamey. Niger a landlocked West African country of roughly 25 million people - is one of the poorest countries in the world. - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El misionero estadounidense, Kevin Rideout, ha sido puesto en libertad tras pasarse nueve meses cautivo en Níger, en manos de un grupo armado no identificado.

La organización para la que trabajaba Rideout, SIM International, ha confirmado su liberación a la cadena estadounidense CNN en un comunicado firmado este viernes por su director, Phil Bauman. El misionero, añade, se encuentra "en buena salud y bajo el cuidado de oficiales estadounidenses".

Rideout fue secuestrado por tres hombres armados no identificados en su domicilio a las afueras de la capital, Niamey, el 21 de octubre de 2025. El misionero vivía cerca del hotel Bravia en uno de los barrios más seguros de la capital nigerina.

Analistas consultados en su momento por el 'Washington Post' creen que fue trasladado a la región de Tillaberi, donde operan grupos yihadistas como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).

SIM International no ha dado más detalles sobre el momento o lugar de la liberación, ni si se ha pagado un rescate a cambio de la vida del misionero.

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha confirmado horas más tarde en sus redes sociales que Rideout, al que ha calificado de "maravilloso" cristiano, "está de regreso bajo custodia de Estados Unidos".

"Kevin fue secuestrado por terroristas yihadistas en África Occidental, el epicentro del terrorismo islamista, donde se han registrado más ataques mortales en el último año que en cualquier otro lugar del mundo", ha asegurado. "Kevin, Estados Unidos espera darte la bienvenida a casa. ¡Nos alegra haber podido ayudar!", ha remachado.