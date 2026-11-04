El líder demócrata Chuck Schumer celebra una noche histórica para el partido: "La ayuda está en camino"

Archivo - August 4, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: Senate Minority Leader CHUCK SCHUMER (D-NY) speaking at a press conference at the U.S. Capitol in Washington, DC. - Michael Brochstein / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de la, hasta esta noche, minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha prometido a los estadounidenses que la "ayuda está en camino" tras la histórica victoria de su partido en las elecciones legislativas de este martes, en las que han ganado el control de las dos cámaras del Congreso y obtenido en particular una victoria "contra todos los pronósticos" en el Senado del país.

Schumer ha declarado que su partido no tiene intención de plegarse a los designios de Trump ni a las amenazas del presidente sobre su potestad para ejercer el veto ejecutivo frente a cualquier proyecto que planteen los demócratas.

"La gente ha votado cambio y ahora los demócratas deben cumplir con su palabra. Y vamos a cumplir, con o sin el presidente", ha avisado el veterano senador neoyorquino.

Schumer ha dedicado palabras de agradecimiento a los candidatos demócratas que han conseguido volcar los escaños necesarios para ganar el Congreso. "Tenían oportunidades mejores, pero han concurrido por patriotismo, porque sabían que su país los necesitaba y que eran los mejores candidatos para su estado", ha asegurado.

El líder demócrata ha querido terminar con un mensaje para el Partido Republicano. "Espero que los republicanos aprendan la lección que no han visto hasta esta noche: escuchen al pueblo estadounidense".

LA NUEVA MINORÍA REPUBLICANA PROMETE PLANTAR CARA

La respuesta ha llegado del, también hasta hoy, líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, quien ha prometido luchar hasta el final para obstaculizar, con el apoyo de Trump, "los peores impulsos del extremismo demócrata".

"Los republicanos del Senado no se quedarán de brazos cruzados mientras el ala de extrema izquierda, socialista del Partido Demócrata intenta deshacer todo lo que hemos logrado", ha asegurado Thune.

El senador por Dakota del Sur ha asegurado que su bancada ha conseguido que las "calles sean más seguras" y ha puesto "más dinero en los bolsillos de los estadounidenses". "Estoy orgulloso de nuestro equipo y de todo lo que hemos hecho por el pueblo estadounidense, y estoy ansioso por el trabajo importante que tenemos por delante en los próximos meses: impedir que sus posiciones marginales del Partido Demócrata se conviertan en la corriente principal", ha avisado.