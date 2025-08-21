Lisa Cook no dimitirá del órgano rector de la Fed tras ser acusada de falsificar información bancaria

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

Trump le ha exigido que abandone su cargo y el Departamento de Justicia ha amagado con una investigación

La miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, ha asegurado que no piensa dimitir después de que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, instase a la Justicia a que la investigase por maniobrar, supuestamente, para obtener hipotecas en condiciones ventajosas.

"No tengo intención de dejarme intimidar por los interrogantes planteados en un tuit para que renuncie a mi cargo", ha afirmado Cook mediante un escrito remitido desde la Fed al que ha tenido acceso 'Bloomberg'.

"Tengo la intención de tomarme muy en serio cualquier investigación sobre mi historial financiero como miembro de la Fed, por lo que estoy recopilando la información precisa para responder a cualquier pregunta legítima y proporcionar los datos pertinentes", ha añadido.

Pulte pidió recientemente a la Fiscal General del Estado, Pam Bondi, abrir pesquisas contra Cook por "falsificar documentos bancarios y registros de la propiedad para lograr unas condiciones hipotecarias más favorables" para dos inmuebles sitos en Míchigan y Georgia.

El Departamento de Justicia ha recogido este jueves el guante al amagar con una posible investigación, según ha informado 'Bloomberg', y ha animado al líder de la Fed, Jerome Powell, a que cese a Cook "antes de que sea demasiado tarde".

No obstante, el ministerio ignora que solo el presidente Donald Trump puede destituir a Cook siempre que exista una razón legítima para ello dado que fue confirmada por el Senado.

Trump ya exigió ayer la salida inmediata de Cook por esta misma cuestión en línea con los ataques proferidos contra Powell por sus reticencias a bajar los tipos de interés.

En este sentido, el mandatario también ha cargado recientemente contra otras personalidades vinculadas al Partido Demócrata, como el senador por California Adam Schiff o la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Cook fue nombrada en enero de 2022 por el expresidente Joe Biden para su actual cargo, lo que la convirtió en la primera mujer negra en formar parte del órgano rector del instituto emisor.

Si Cook acaba renunciando antes de que expire su mandato en 2038, Trump tendría vía libre para designar un miembro más proclive a sus tesis de recortes del precio del dinero, máxime con la carrera para suceder a Powell abierta.