EEUU.- AMP.- Mamdani anuncia una campaña millonaria contra el antisemitismo tras el encontronazo con Netanyahu

Archivo - El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York, Zohran Mamdani, ha anunciado este martes la puesta en marcha de una campaña de 26 millones de dólares (22,9 millones de euros) para la lucha contra el antisemitismo, una medida que llega pocos días después del encontronazo vivido con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

El plan busca destinar esta suma adicional de dinero a la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo, que cuenta con su propio presupuesto anual. "Tenemos la responsabilidad de apoyar y proteger a nuestros vecinos judíos; una responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

"Esa es la labor que estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento, y pido a todos los neoyorquinos que se unan a nosotros", ha afirmado, antes de recalcar que el antisemitismo "es real y está creciendo". "El Talmud nos enseña que aquel que sostiene un alma, sostiene un mundo entero. Durante generaciones, los judíos de Nueva York han sostenido esta ciudad y hoy estamos lanzando la primera estrategia municipal de este tipo", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que su objetivo es "garantizar la seguridad de los judíos neoyorquinos". "Vamos a invertir en su protección, su historia y su futuro. Nuestra seguridad y nuestra prosperidad están unidas", ha añadido.

"Aquí en la ciudad de Nueva York, aunque nuestros vecinos judíos representan solo el 12% de la población, las estadísticas de la Policía muestran que los delitos de odio antisemitas constituyen más de la mitad de todos los delitos de odio confirmados. Esto no solo es inaceptable; es algo a lo que todos debemos hacer frente", ha lamentado.

Es por ello que ha destacado que será el Ayuntamiento el que "lidere el camino". "Vamos a aumentar los fondos para la prevención de delitos de odio en 26 millones de dólares, lo que supone un incremento de más del 800% respecto al año pasado. Este plan contempla una inversión de 6,4 millones de dólares (5,6 millones de euros) en organizaciones comunitarias que previenen la violencia motivada por el odio, más del doble de lo invertido el año anterior", ha argumentado.

Entre estas inversiones se incluyen dos millones de dólares para el Jardín Conmemorativo del Holocausto de Queens y 2,5 millones de dólares (2,2 millones de euros) para el Centro de Nueva Cultura Judía de Brooklyn. "Si bien estas iniciativas buscan proteger a nuestros vecinos judíos, beneficiarán a todos los neoyorquinos", ha aseverado.

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha reaccionado afeando el anuncio de Mamdani, a quien considera culpable del aumento del antisemitismo en la ciudad estadounidense.

"Mamdani, tú avivas el fuego y luego gritas '¡fuego!' ¡Tú eres quien ha avivado el odio contra los judíos en la ciudad de Nueva York! Eres el mayor incitador --y el último que debería pronunciarse sobre este tema--", ha señalado en sus redes sociales.

El cruce de críticas entre Mamdani y Netanyahu se inició después de que el alcalde respaldara públicamente la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el mandatario israelí por presuntos crímenes de guerra y sugiriera en un principio que apoyaría esta medida en caso de que este llegara a la ciudad para la Asamblea de la ONU.

Mamdani ha calificado reiteradamente las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza como un "genocidio atroz", pero finalmente tuvo que reconocer la semana pasada que carecía de potestad legal suficiente para ejecutar la detención de Netanyahu.

El primer ministro israelí, por su parte, ha arremetido contra Mamdani y lo ha tildado de ser un "alcalde antisemita", además de asegurar que sus discursos "ponen en peligro a los ciudadanos judíos de la ciudad".