Al menos cinco muertos tras salirse de la pista un avión de carga durante un aterrizaje en Miami

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un avión Boeing 767-300 de carga de la empresa 21 Air, contratado por Amazon, se ha incendiado este domingo tras salirse de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami durante una maniobra de aterrizaje, dejando un saldo de al menos cinco personas muertas e idéntico número de heridos.

"Sabemos que cinco personas han perdido la vida y otras cinco han resultado heridas", ha informado la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una rueda de prensa en la cual ha aseverado que su "corazón" está con "todas las familias afectadas y con quienes esta noche están de luto".

Del total de heridos, tres han sido trasladados en estado crítico a centro hospitalario, según ha agregado en esa misma comparecencia ante los medios el jefe de Bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, quien se ha referido a la situación como "muy compleja".

Concretamente, ha explicado, el avión chocó contra "un par de vehículos", provocando que "varias personas" quedaran atrapadas en su interior, requiriendo ello de una "compleja operación" de rescate.

"Además de eso, nos encontramos con una situación muy compleja en los compartimentos del motor, que estaban en llamas, lo que incluyó la búsqueda y rescate del piloto y copiloto, que habían quedado atrapados en la aeronave", ha sumado la autoridad del cuerpo.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA por sus siglas en inglés), el vuelo 7598 se salió de la pista sobre las 14.00 horas (20.00 horas en España peninsular y Baleares). El avión había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico.

"La FAA va a investigar. Contacten con la aerolínea para obtener más información", concluyó el organismo, antes de esta rueda de prensa, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

El incidente, que ha provocado la paralización del aeropuerto, ha tenido lugar en la Avenida 67 Noroeste, provocando la movilización de 60 vehículos de Bomberos, con algo menos de 200 efectivos, en aras de la extinción del incendio.